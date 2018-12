Un Circuito dedicato alle Atelier, si può fare con Nozziamoci Magazine

Un Magazine online che si occupa anche di Matrimonio ha deciso di creare un circuito, dedicato alle coppie impegnate nella ricerca dell'abito da sposa, sposo e cerimonia. Una decisione presa dopo diversi anni di presenza in rete, con un servizio Wedding Planner gratuito che ogni giorno si vedeva impegnata nella ricerca del fornitore che spesso portava via molto tempo e soprattutto denaro. In virtù di ciò, con il 2019 Nozziamoci ha selezionato i vari settori merceologici e creato dei circuiti dedicati, cominciando con le Atelier e con le agenzie viaggi. Il Circuito è già attivo e presente sul sito www.nozziamoci.it nella sezione Matrimonio, potrete trovare l'elenco delle aziende presenti nel circuito, suddiviso per settore merceologico. Le coppie entrano in contatto con le aziende attraverso il portale, il personale interno alla redazione wedding di Nozziamoci Magazine si occuperà invece di veicolare le coppie, attraverso appuntamenti dedicati, alle aziende interne al circuito.

Ogni Atelier, interessata ad aumentare il proprio business e soprattutto pronta ad accogliere le nostre coppie, potrà registrare la propria azienda direttamente online, presso l'area dedicata usufruendo fino al 28/12/2018 di uno sconto del 50% sul canone annuale, tutto completamente online.

Un servizio professionale e innovativo, pensato per dare un supporto alle coppie, impegnate e talvolta stressate per l'organizzazione del proprio matrimonio e per supportare le aziende con un servizio di qualità.