Negli ultimi 28 giorni, a livello globale, sono stati segnalati più di un milione di nuovi casi di COVID-19 e oltre 3100 decessi, con un aumento del 7% rispetto al periodo precedente. Cinque regioni dell'OMS hanno registrato una diminuzione sia del numero di casi che di morti, mentre la regione del Pacifico occidentale ha riportato un aumento del numero di casi. Al 30 luglio 2023, il numero totale di casi confermati a livello globale era superiore a 768 milioni, con oltre 6,9 milioni di decessi.

Nonostante l'emergenza sanitaria pubblica internazionale per il COVID-19 sia stata dichiarata conclusa il 5 maggio 2023, l'OMS continua a considerare il COVID-19 una grave minaccia e sollecita gli Stati membri a mantenere la loro infrastruttura COVID. È fondamentale sostenere tempestivamente la sorveglianza e la segnalazione, il monitoraggio delle varianti, la fornitura di assistenza clinica, la somministrazione di richiami vaccinali a gruppi ad alto rischio, i miglioramenti nella ventilazione e la comunicazione regolare.

Attualmente, l'OMS segnala che i casi segnalati non rappresentano accuratamente i tassi di infezione a causa della riduzione dei test e della segnalazione a livello globale. Durante questo periodo di 28 giorni, il 46% dei paesi ha segnalato almeno un caso all'OMS. Tuttavia, questa statistica non riflette necessariamente il numero effettivo di paesi in cui sono stati segnalati casi. Inoltre, i dati delle settimane precedenti vengono continuamente aggiornati per incorporare cambiamenti retrospettivi nei casi di COVID-19 segnalati e nei decessi effettuati dai paesi.

Alcuni paesi continuano a segnalare carichi elevati di COVID-19, inclusi aumenti di nuovi casi segnalati e, ancora più importante, l'aumento dei ricoveri e dei decessi. A livello regionale, il numero di nuovi casi segnalati entro un periodo di 28 giorni è diminuito in cinque delle sei regioni dell'OMS: Europa (-66%), Mediterraneo Orientale (-65%), Sud-Est Asiatico (-61%), Africa (-56%) e Americhe (-31%); mentre i casi sono aumentati nella regione del Pacifico occidentale (+38%). Il numero di nuovi decessi segnalati entro un periodo di 28 giorni è diminuito in tutte le sei regioni: Europa (-75%), Sud-Est Asiatico (-73%), Mediterraneo Orientale (-59%), Africa (-50%), Pacifico Occidentale (-39%) e Americhe (-29%).

A livello di paese, il numero più alto di nuovi casi segnalati nel periodo di 28 giorni proveniva dalla Repubblica di Corea (751.484 nuovi casi; +96%), Brasile (45.642 nuovi casi; -35%), Australia (30.144 nuovi casi; -72%), Nuova Zelanda (23.443 nuovi casi; -13%) e Singapore (23.216 nuovi casi; -38%). I numeri più alti dei nuovi decessi in 28 giorni sono stati segnalati da Brasile (695 nuovi decessi; -34%), Perù (321 nuovi decessi; +28%), Australia (260 nuovi decessi; -67%), Federazione Russa (251 nuovi decessi; -50%) e Repubblica di Corea (199 nuovi decessi; +5%).

La nuova variante di Sars-CoV-2 EG.5, inserita dall'Organizzazione mondiale della sanità nella lista dei mutanti sotto monitoraggio (Vum), è stata segnalata in 45 Paesi e continua a crescere, raggiungendo una prevalenza globale dell'11,6% nell'ultimo bollettino dell'Oms sull'andamento di Covid-19. Nella settimana epidemiologica numero 28 (10-16 luglio), EG.5 - derivata da XBB.1.9.2 e caratterizzata da una mutazione aggiuntiva (F456L) nella proteina Spike - raggiunge Kraken (XBB.1.5, in calo costante) e diventa la seconda variante più diffusa dopo Arturo (XBB.1.16), che scende al 18,4%.

Attualmente, l'Oms sta monitorando 2 varianti di interesse (Voi) - Kraken e Arturo - e 7 varianti sotto monitoraggio (Vum): EG.5, BA.2.75 (Centaurus), CH.1.1 (Orthrus), XBB (Gryphon), XBB.1.9.1 (Hyperion), XBB.1.9.2 e XBB.2.3 (Acrux). Tra queste, EG.5 è l'unica in crescita, mentre Centaurus e Hyperion sono in calo e le altre mostrano un trend stabile. Quanto alle Voi, nonostante un trend discendente Arturo resta la più diffusa, riportata da 100 Paesi e particolarmente presente nel Pacifico Occidentale e nel Sudest asiatico, mentre Kraken rimane la variante prevalente nelle Americhe e in Europa.

L'Oms commenta che le tendenze delle varianti Sars-CoV-2 continuano a differire tra le regioni e i Paesi dell'Oms e al loro interno, con alcuni Paesi che hanno registrato un recente aumento dei casi guidato dalle Voi e da alcune Vum. In alcuni Paesi la crescita dei casi è stata accompagnata da un aumento dei ricoveri e dei decessi, anche se a livelli inferiori rispetto alle precedenti onde di risalita. Il livello di immunità della popolazione, conferito da vaccinazioni e precedenti infezioni, è tra i fattori che contribuiscono all'eterogeneità osservata nella dinamica della circolazione delle varianti e alla diminuzione generale dei ricoveri e dei decessi.