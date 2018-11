In anteprima mondiale sul red carpet del Monaco WSLA la capsule collection da Gran soirée di Eles Italia

Nel lussuoso Fairmont Monte Carlo il 7 e l’8 Dicembre si terrà la terza edizione del Monaco World Sports Legends Award, uno dei più importanti eventi annuali del Principato. Particolarità dell’evento, concepito e prodotto dalla Promo Art Monte-Carlo Production, è quella di legare lo sport con l’entertainment, l’arte, la moda e il glamour facendo del WSLA una vetrina unica a livello internazionale. Ad essere premiate saranno, anche quest’anno, le più grandi stars dello sport mondiale e, naturalmente, essendo Monte-Carlo uno dei luoghi con i più prestigiosi ed importanti Red Carpet e Gala, parteciperanno allo straordinario evento stars del cinema americano, grandi campioni del mondo sportivo, noti personaggi e VIPs. Come di consueto, l’étoile internazionale Lorena Baricalla sarà Ambassadress e Master of Ceremonies del Monaco World Sports Legends Award: gli Oscar dello Sport e, tra i partner, ci sarà, ancora una volta, il fashion brand Eles Italia.





Gli abiti demi couture e gli accessori gioiello creati da Silvia e Stefania Loriga sono stati indossati dalla splendida Lorena Baricalla sin dalla prima edizione, nel 2016, per il Media Day ma, quest’anno, c’è una grande novità poiché la griffe presenterà anche, in anteprima mondiale proprio sul Red Carpet del Gala, l’esclusiva capsule collection Eles Italia x Monaco WSLA Gran Soirée appositamente creata per l’eccezionale occasione. L’ispirazione è, naturalmente, la quintessenza del lusso e dell’eleganza più pura che appieno rispecchia l’eccellenza Made in Italy.

Gli abiti, realizzati in pregiati tessuti come il satin, il cady di seta, il tulle, il pizzo, lo chiffon, scintillano di mille riflessi: looks da gran sera composti da bustier e top attillati la cui scollatura è impreziosita da eccelsi decori di gemme e Swarovski, stretti in vita da cinture gioiello che enfatizzano le gonne ampie e sfarzose con un piccolo strascico; abiti in tessuto lurex o in paillettes all over. Mise sensuali e raffinate che sembrano uscite da una fiaba grazie allo splendore dei cristalli e delle pietre semipreziose, delle sofisticate trasparenze, dell’accurata lavorazione fatta a mano. Una capsule collection di incantevoli abiti dall’allure atemporale e sognante, per una femminilità intensa, affascinante e regale, perfetta per una notte di memorabile ed emozionante eleganza.

