E’ stato proiettato a Roma presso la Sala Fellini di Cinecittà, in anteprima mondiale, il trailer in italiano e in lingua inglese di The Contract, la pellicola internazionale che vede il ritorno al cinema di Kevin Spacey, diretto da Massimo Paolucci, prodottA da Massimiliano Caroletti con Tisbo e lazzerini con la collaborazione di Italian goodfellas e Med srl, e con la sceneggiatura di Eva Henger.

La colonna sonora, del trailer e del film, è stata curata da Riccardo Ascanio, mentre il montaggio della pellicola è di Giulia Casari.

Un momento importante per il cast italiano pressure e le maestranze che hanno reso possibile la realizzazione del film, nel quale sono intervenute anche diverse personalità del mondo politico: Laura Cartaginese, Consigliere regionale, Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale, e Isabella Ciolfi, Consigliere d’amministrazione Cinecittà.

Non solo: nel corso della presentazione, durante la quale The Contract è stato acclamatissimo da tutti i presenti, sono stati assegnati anche alcuni premi e riconoscimenti.

A Kevin Spacey è stato assegnato il Premio alla Carriera “per il contributo straordinario all'arte della recitazione”, mentre a Eva Henger il

Premio alla Creatività “per l’;innovazione e l’;originalità nella sceneggiatura cinematografica”. Infine, non è

mancato nemmeno il Premio alla Visione Produttiva assegnato a Massimiliano Caroletti per il “suo impegno nella realizzazione di opere di grande impatto”.

Sono intervenuti Jane Alexander, Eleonora Pieroni, Nadia Rinaldi, Fabrizio Eleuteri, Gianni Franco del cast italiano coi video- saluti di Livia Pillman, Eric Roberts e Vincent Spano, protagonisti con Kevin Spacey, direttamente da Hollywood.

Tra gli ospiti, Riccardo Mandolini, William D'Imola , Francesca Nunzi.

Durante l’;evento cinematografico capitolino, è stato proiettato il cortometraggio The Last Day prodotto da MTSEdizioni, Maria Teresa Sisinni e Massimiliano Caroletti, diretto da Eleonora Puglia e Ugo Lo Pinto.

The Last Day è una storia ambientata in un futuro distopico, nel 2035, ed esplora tematiche profonde con uno

sguardo innovativo. Si propone, infatti, di stimolare una riflessione sul significato della vita e delle sue scelte.