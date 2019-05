Tuttofood, 7 maggio 2019: incontro aperto UNIEXPORTMANAGER - CNA - Comune di Milano su Export Manager il Partner strategico permanente

Incontro aperto a tema Export, per confrontarsi su richieste dal mercato e opportunità per le aziende. L'export manager diviene sempre più una risorsa fondamentale per lo sviluppo e crescita delle aziende, soprattutto delle PMI.

Grazie agli skill di questa professione: Skill commerciali, comunicativi, informatici, tecnologici, linguistici, digitali, creativi, tecnici, finanziari, marketing, macroeconomici. Un mix che richiede tempo e passione per poter essere acquisto. Arduo per l'imprenditore di piccole imprese far da sè.

Occorre pertanto dotarsi di una figura dedicata all'export. Un export manager a tempo pieno oppure dotarsi di una risorsa condivisa, che opera per più aziende. Parleremo dell'Export Manager e delle sfide cui si confronta nel quotidiano con UNIEXPORTMANAGER e CNA.

Incontro aperto a professionisti, aziende e operatori che vogliono portare il loro contributo, diventare soci, o semplicemente essere aggiornati sugli scenari di export attuali e futuri del sistema Italia. Accesso gratuito previa prenotazione, sino ad esaurimento posti.

Eventbrite: lnkd.in/efAitgN