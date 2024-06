Sono stati inaugurati i nuovi uffici, del reparto Film & Tv, di Sony Music Publishing, con sede in via Carlo Mirabello 7, a Roma.

All’evento, oltre al team di Sony Music Publishing, erano presenti diversi produttori, artisti e compositori, tra cui Andrea Laszlo De Simone, Ditonellapiaga, Santamarea, Michele Braga, Pasquale Catalano, Francesco Cerasi, Ginevra Nervi e molti altri, a conferma della centralità del ruolo, tra musica e audiovisivo, del dipartimento romano di Sony Music Publishing.

La presenza, di Sony Music Publishing, all’interno del settore cinematografico e televisivo, è considerevole, da diversi decenni, ed è in costante evoluzione. La crescita, dell’interesse e dell’attenzione nei confronti della musica, per le differenti tipologie di prodotti audiovisivi, ha portato Sony Music Publishing ad occuparsi, oltre che della produzione di nuove colonne sonore, anche della supervisione e della consulenza musicale al servizio dei diversi Produttori di contenuti audiovisivi.

Il team, del reparto Film & Tv, è diretto da Valentina Iacoacci (Head of Film & TV Department di Sony Music Publishing) e composto da Federico Diliberto Paulsen e Lorena Anastasio.

La nuova sede romana ospita anche Angela Papa, Responsabile del reparto di Production Music - Extreme Music.

Sony Music Publishing, casa editrice n° 1, al mondo, nel cui roster, sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Bruce Springsteen, AC/DC, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce, ai suoi autori e ai suoi cataloghi, i migliori servizi di valorizzazione del repertorio, su scala globale, investendo sui nuovi talenti, per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare, ulteriormente, la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.