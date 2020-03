È di 127 articoli il testo finale del "Cura Italia" - il decreto legge del17 marzo 2020, n. 18 con le isure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) - bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Confermato l'impianto del provvedimento con gli aiuti per famiglie e imprese, insieme a qualche sorpresa.

Tra le novità il finanziamento che passa da 600 a 500 milioni da utilizzare sia come fondo di supporto all'intero settore aereo sia per la costituzione di una newco pubblica per Alitalia.

Presente anche una norma per semplificare la sperimentazione clinica di farmaci e dispositivi medici.

L'intero documento è scaricabile e consultabile all'indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf