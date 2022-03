“Da alcuni ambienti vicini alla nobiltà si vocifera che Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, imprenditore, autore del libro Casa Savoia: storia di una famiglia italiana, sposato con Marina Ricolfi Doria dal 1970, abbia, oltre a Emanuele Filiberto di Savoia, un figlio segreto”, ecco come Francesca Lovatelli Caetani inizia un divertente e interessante retroscena reale su Il Giornale disponibile anche qui, sul sito del quotidiano.



Sarebbe nato dalla relazione con un’avvocatessa, conosciuta più di 20 anni fa, che avrebbe seguito Vittorio Emanuele a livello legale e che oggi ricopre una carica importante a livello giudiziario. Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, 22 anni, studia Legge , è quasi arrivato alla Laurea ed è un ragazzo di grande talento, sia negli studi, che a livello musicale. Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto e avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio sino all’età di 3 anni, cosa che avrebbe fatto.

L’ultimo incontro tra Lorenzo e il suo padre naturale sarebbe avvenuto a 15 anni; Lorenzo conserva ancora il regalo di suo padre, un orologio, poi il nulla.



In arte iamLollo G, Lorenzo ha, sul suo profilo Instagram, ben 137.000 followers, ed è molto attento alle cause sociali. Come rapper, infatti, ha devoluto i proventi del suo singolo “Primavera”, uscito ad aprile dello scorso anno, al Policlinico per la lotta al Covid 19. In poco tempo è entrato nel circuito dei grandi, arrivando a collaborare anche con artisti del panorama hip hop internazionale. Seguitissimo sui suoi social da molte celebrities, è originario di Formigine, un piccolo centro nella provincia di Modena.