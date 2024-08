Continua la striscia positiva della McLaren e di Lando Norris che questo sabato, al termine di una sessione di qualifiche serratissima, ha conquistato la pole anche del GP d'Italia 2024, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri.

Norris, dopo aver fatto registrare il migliore tempo in Q3 anche nel primo "time attack", ha "sigillato" la pole con il tempo di 1:19.327, tenendo dietro Piastri di appena un decimo.

Si può tranquillamente parlare di qualifica serratissima, senza paura di essere smentiti, perché anche gli altri tre piloti che seguono hanno fatto registrare praticamente quasi lo stesso tempo dell'australiano della McLaren, separati da una manciata di millesimi.

Nell'ordine, con il terzo tempo, troviamo la Mercedes di Russell e le due Ferrari di Leclerc e Sainz, con lo spagnolo che in terza fila partirà a fianco della Mercedes di Hamilton, in ritardo di un decimo.

A seguire una non più miracolosa Red Bull, con Verstappen che non riuscito a scendere sotto l'1:20, pagando 7 decimi dal miglior tempo, persino pareggiato dal suo compagno di squadra Perez, ottavo. Chiudono la top ten, Albon su Williams e Hulkenberg su Haas.

Fernando Alonso (Aston Martin) ha mancato la Q3 per un centesimo di secondo, piazzandosi in undicesima posizione. Anche Daniel Ricciardo (RB), vincitore a Monza nel 2021, è uscito in Q2, chiudendo dodicesimo, seguito da Kevin Magnussen (Haas) tredicesimo.

Per Alpine è stata una giornata difficile con entrambi i piloti, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, eliminati in Q2, classificatisi rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto.

Yuki Tsunoda è stato eliminato in Q1, terminando sedicesimo, davanti a Lance Stroll (Aston Martin), diciassettesimo. Anche Franco Colapinto ha terminato la sua prima sessione di qualifiche come pilota Williams in Q1, in diciottesima posizione, uscito dal tracciato mentre stava spingendo nell'ultimo giro utile.

Infine, altra giornata deludente per le due Kick Sauber, con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu che partiranno dall'ultima fila della griglia, rispettivamente diciannovesimo e ventesimo.

Domani il gran premio prenderà il via alle ore 15:00.