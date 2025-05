Traffico di droga, Musacchio: «Paesi Bassi accesso privilegiato per l’Europa».



I porti di Amsterdam e Rotterdam, grazie alla loro posizione geografica ottimale, alle nuove tecnologie presenti e all’enorme flusso di merci, sono OGGI un punto di riferimento per le attività criminali legate al traffico internazionale di droga verso l’Europa occidentale.



I trafficanti sfruttano le caratteristiche di questi porti e l’enorme flusso di merci.



Se si vuol comprendere cosa succede in quel contesto, occorre avere informazioni da fonti all’interno del porto stesso.



I porti e la criminalità organizzata legata al traffico di droga sono indissolubilmente legati.



I narcotrafficanti colombiani o messicani che vogliono portare la cocaina in Europa sfruttano principalmente le rotte di trasporto merci già esistenti, adattandosi a eventuali cambiamenti che possono verificarsi nel corso dei viaggi.



Il traffico internazionale di droga è un perfetto esempio di collaborazione criminale transnazionale. Per poter svolgere questi traffici, le mafie utilizzano sistemi corruttivi, preferendoli a quelli relativi all’uso della violenza.



L’estensione della corruzione è molto ampia perché i narcotrafficanti hanno enormi quantità di denaro per corrompere e lo offrono soprattutto a coloro che possono far passare la droga senza adeguati controlli e ispezioni.



Credo che ci si debba preoccupare, e non poco, del traffico di droga nei vostri porti e della conseguente corruzione.



Dovete stare attenti poiché l’economia olandese potrebbe diventare in parte dipendente dall’industria della droga, esercitando quest’ultima una crescente influenza e un pericoloso consenso nella società.



Gli olandesi non dovrebbero essere lasciati soli. L’Unione europea deve rafforzare i controlli e le misure di sicurezza da parte degli attori sia pubblici che privati nei porti olandesi e deve farlo nell’interesse di uno dei suoi Stati membri ma anche di tutti gli altri singoli Stati membri dell’Unione europea.



L’Olanda è ora un ottimo Stato di transito per i trafficanti di droga latinoamericani che contrabbandano droga nei mercati europei.



Per questo motivo, per combattere il traffico di droga e altre forme di criminalità organizzata transnazionale, i Paesi Bassi non possono non collaborare con altre Nazioni, soprattutto nel campo della cooperazioni giudiziaria internazionale.