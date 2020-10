Da oggi Milazzo è tornata a fare la raccolta differenziata. Si fa appello ai cittadini di metabolizzarlo per evitare gli errori, che si sono stati negli ultimi mesi e si sono ripetuti sino a questa mattina quando gli addetti alla raccolta si sono ritrovati, oltre all’umido e al cartone, che hanno ritirato, anche sacchi contenenti la frazione indifferenziata che è stata lasciata in quanto non prevista.

"Occorre cambiare registro. - ha detto il Sindaco Pippo Midili - Oggi è rimasta l’immondizia in diverse zone proprio perché la presenza del rifiuto non previsto nella specifica giornata determina rallentamenti. Ci rendiamo conto che negli ultimi tempi le regole sulla differenziazione non sono state sempre rispettate dai cittadini, ma adesso l’invito è quello di non commettere più errori. Domani la ditta ha assicurato che procederà ad un intervento straordinario per liberare la città dai rifiuti rimasti, ma poi non ci sarà più tolleranza. Ripartiranno i controlli a tappeto, perché non è possibile arrecare un danno alla città e agli stessi utenti, costretti a pagare bollette maggiorate anche per le sanzioni, che arrivano da parte del gestore della discarica a causa degli errati conferimenti. Da qui l’invito - conclude Midili - a rispettare il calendario ed evitare di “sbagliare”, perché diversamente scatteranno le sanzioni".

S’informano altresì i cittadini che nella giornata di domani - martedì 27 ottobre - l'ufficio postale di Piano Baele rimarrà chiuso sino alle 11 per consentire un intervento di sanificazione dei locali. Tale intervento si è reso necessario dopo la comunicazione inviata al direttore dell'ufficio della positività al Coronavirus di un dipendente. L'uomo, assente dal servizio da mercoledì scorso, rientrato da Milano, questa mattina si è sottoposto al tampone e nel pomeriggio ha scoperto di essere positivo.

Dopo la comunicazione è subito scattato il protocollo sanitario con la chiusura immediata degli sportelli. I clienti presenti in sala sono stati fatti uscire dall'ufficio. Oggi ci sarà la sanificazione di tutti i locali e l’apertura al pubblico dell’ufficio è prevista alle ore 11:00. Il personale non è andato in isolamento, poiché il dipendente positivo aveva lavorato l’ultima volta, mercoledì scorso; quindi ben oltre le 48 ore previste dalle disposizioni normative.