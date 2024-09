Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 30 agosto nelle radio

“Quando penso a lei” è il nuovo singolo del poliedrico artista MC MIKE, sui principali stores digitali e dal 30 agosto nelle radio in promozione nazionale. È una canzone che parla di tanti temi come il tema personale rivolto ad una ragazza che ha cambiato l'artista in modo positivo e parlando di come quest'ultima sia essenziale per la sua vita. Nell strofa si trattano anche temi di attualità molto delicati, discussi a volte in modo molto superfluo dalla società odierna, come ad esempio la dipendenza dai social che, a lungo termine, causa danni di incapacità cognitiva nei soggetti che usano i social troppo o male, facendosi influenzare negativamente estraniandosi completamente o quasi dalla realtà diventando degli zombie “attaccati agli schermi con facce arrese” Andando avanti nell’ascolto del brano, un altro tema trattato è la prostituzione digitale e di come molte ragazze, spesso molto giovani, vengono manipolate a prostituirsi sui social spesso da coetanee o persone più adulte che le sfruttano per dei secondi fini spesso economici, promettendo ad esse un guadagno elevato che non arriverà mai, anche se dobbiamo ammettere che una buona fetta lo fa per volontà propria pur sapendo di andare incontro ad una perdita di dignità in modo permanente in cambio di soldi.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/26dEA7FthJlCE0EXN3MOTg?si=PLkjFPdASSWmMapV3aqbNw

Storia dell’artista

Michele Loffredo, in arte MC MIKE, nasce il 14 novembre 2003 a Caserta. All'età di 14 anni inizia a scrivere testi rap per puro sfogo, si appassiona al rap tramite la scoperta di Eminem il rapper più grande di tutti i tempi e poi inizia ad ascoltare anche altri rapper della scena americana anni 90 come gli NWA, 2Pac, Biggie, Rakim, Moob Deep , NAS nel periodo del COVID 19 inizia a perfezionare i suoi testi iniziando ad ascoltare rapper italiani emergenti e non come NAYT, IL TRE, Rancore, Ensi e ad affinare la sua abilità nel freestyle, nella scrittura così da avere un miglioramento radicale nelle sue prossime canzoni, fino a quel punto aveva pubblicato i primi pezzi da indipendente come BULLETPROOF e Kill Them All. Il 29 gennaio 2022 rilascia il suo primo Mixtape da indipendente chiamato: "THE CURSED MIXTAPE" ossia IL MIXTAPE MALEDETTO, in esso sono presenti delle collaborazioni con altri artisti emergenti in 2 tracce su 10, il mixtape riscuote un discreto successo, l'artista continua a pubblicare altri singoli e freestyle e si fa notare sempre di più sui social, aumentando radicalmente le visualizzazioni su YouTube il seguito e soprattutto i feedback positivi.

Il 20 Gennaio 2024 pubblica il nuovo singolo chiamato NEW BEGINNINGS FREESTYLE (Nuovi inizi freestyle) che riscuote buoni risultati, seguito dal singoli MA QUALE EX REMIX e da SENZA PIETA' 2 pezzi rap molto diversi tra loro il primo molto più ballabile mentre il secondo un pezzo più tecnico con parti molto veloci, l'artista poi inizia a partecipare anche a veri e propri contest cantando dal vivo performando 2 volte al TOUR MUSIC FEST ottenendo ottimi giudizi e risultati soddisfacenti dalla giuria e successivamente parteciperà anche al TOUR ITALIAN THEATHERS Il 12 novembre 2023 a Roma vincendo il premio di Miglior presenza scenica con il brano inedito "Quando penso a Lei", facendo rimanere il pubblico concentrato e convolto nella sua incredibile performance energica e trasmettendo tutte le emozioni che voleva far sentire al pubblico ricevendo molti meriti e feedback positivi dal pubblico e dalla giuria alla fine della performance. Attualmente l'artista sta lavorando ad un nuovo ed importante progetto discografico, difatti il nuovo singolo in uscita QUANDO PENSO A LEI fa parte del nuovo disco.

YouTube: https://youtube.com/@themcmike14?si=GsV7X2VwWfHDe4Kg

Instagram: https://www.instagram.com/_themcmike?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

TikTok: https://www.tiktok.com/@themcmike14?is_from_webapp=1&sender_device=pc