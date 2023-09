L'estate 2023, per tutti gli artisti e i performer di Circo Nero Italia è ormai un lontano ricordo, ma la voglia di far emozionare eventi, party e ogni tipo di appuntamento continua. Il gruppo di strani e sempre creativi personaggi coordinati da Duccio Cantini, non si ferma.



E che succede sabato 30 settembre? Sono al Carvillage di Osmannoro / Sesto Fiorentino (Firenze, via Prov. Lucchese 19/B) per il Crazy Birthday, il pazzo compleanno di Carvillage Firenze. L'evento è Luna Park, per cui c'è da aspettarsi un po' di tutto, purché sia strabiliante, divertente, eccessivo, colorato…



Acrobati, equilibristi e coreografie scintillanti accompagnano durante eventi sempre diversi gli ospiti in una serata firmata Circo Nero Italia vivono ore incantate, dove tutto può accadere... perché l'energia degli artisti di Circo Nero Italia riesce davvero a coinvolgere ogni tipo di pubblico.



Ciò che propongono i performer di Circo Nero Italia è un mix di bellezza, meraviglia e riflessione. Sui palchi e in giro per le strade, la crew mette in scena ballerini, attori, specialisti in effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. Per questo Circo Nero Italia non si limita a regalare magia alle feste, ma si allarga anche a eventi diurni e cene spettacolo. La abilità dei performer unisce le arti circensi, con musica elettronica o altri sound.



Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni al pubblico con la loro multiforme creatività. Per questo loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero Italia propone, tra l'altro, tanti format diversi: Circo Nero Classic, Circo Revolution, Woodoo, Los Hermanos, e tanti altri. Ogni format regala un'atmosfera completamente differente ed emoziona gli ospiti con un suo fascino particolare.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it