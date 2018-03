La forza è nel Gruppo

Continua a crescere il florido business dentale del Gruppo DAM, che ha dato recentemente il benvenuto a nuovi concessionari Oltre il Franchising, il consolidato sistema di distribuzione che offre a potenziali imprenditori la possibilità di avviare la propria attività appoggiandosi a un’azienda affermata in un mercato redditizio come quello dentale.

Fondamentale la differenza tra Oltre il Franchising e i franchising tradizionali: il Gruppo Dam già dispone del proprio core business, diretto con successo in oltre 25 anni di storia aziendale; in più i propri partner commerciali possono unirsi a questo sistema collaudato per ottenere un’interessante opportunità di guadagno attraverso una collaborazione vantaggiosa per entrambi. Infatti, l’imprenditore riceve una zona in esclusiva formata da 500 dentisti e odontotecnici, e tutte le conoscenze e le strategie aziendali necessarie a trarre il massimo profitto dalla propria attività, potendo contare su assistenza continuativa, riconoscibilità e qualità Made in Italy dei prodotti forniti ai propri clienti.L’azienda, a sua volta, consolida ulteriormente la rete di distribuzione, grazie all’importante figura del concessionario che, diventato specialista, garantisce un servizio cliente continuativo e capillare nella sua zona di proprietà. Una collaborazione vincente, in cui azienda e partner procedono insieme verso il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Per maggiori informazioni: www.oltreilfranchising.it