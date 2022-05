Passione e amore raccontati attraverso i 5 sensi.

Rollercoaster è un brano che parla di un momento di coppia molto passionale. Pjero attraverso i 5 sensi descrive le sensazioni vertiginose che si provano nei momenti più intimi di una coppia, un po’ come quando si va sulle montagne russe. L’artista arriva a paragonare il sesso ad una lotta per la supremazia tra le lenzuola, in cui la resa di uno dei due, in realtà può significare vittoria per entrambe le parti.



Radiodate: 29 aprile 2022

Etichetta: Orangle srl e S&M Production

BIO

Pjero è un cantante, cantautore e produttore italiano. Conosciuto principalmente per la sua partecipazione ad X-Factor 2018, inizia ad esibirsi dal vivo all’età di 19 anni in strade, pub ed eventi con il solo uso della chitarra e di una loop station. Negli anni successivi, avendo una fanbase più solida, le sue esibizioni sono state ospitate in eventi tenuti in teatri e piccole arene e festival come la Milano Music Week.

Pjero ha uno stile prettamente pop con sfumature hip-hop, soul ed R&B e con una forte connotazione anglosassone, che emerge in maniera evidente dai suoi brani.

Da compositore e produttore autodidatta, oltre a lavorare sul suo progetto artistico, si è dedicato negli ultimi anni anche alla composizione di colonne sonore per vari cortometraggi, alcune delle quali nominate in Festival Cinematografici Internazionali.