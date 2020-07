Oggettivamente sembra che a Uomini e donne la storia fra Giovanna Abate e Sammy Hassan abbia preso una brutta piega, ma fin dall'inizio. Insomma ormai se non è ufficiale poco ci manca.

Ci riferiamo al fatto che la storia fra Sammy Hassan e Giovanna Abate non abbia in alcun modo funzionato. Subito dopo Uomini e donne la notizia che i due non si erano visti nemmeno per il compleanno di lui. Poi la notizia che lei per il compleanno era andata a trovare l'amica Cecilia Zagarrigo.

Poi ancora la notizia che lui si vedeva con la ex di Davide Basolo noto anche come l'Alchimista.

E infine la notizia che secondo noi è la pietra tombale a questa storia d'amore che è stata fornita da Deianira Marzano. Ossia che lei si sarebbe baciata con un altro presso l'argentario. Sinceramente cosa altro aggiungere?