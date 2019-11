Isola finale...

Ci girammo la Francia in auto

A Nizza Roberto e Genna scelgono con cura un albergo che prenda la carta di credito. Al momento di pagare, sorpresa: è rotta. Montecarlo, con gita in traghetto tra i giapponesi che si inchinano: si inchinano anche Roberto e Genna, ma la pantomima sembra non finire mai.

Vacanza a Cannes. Coda in autostrada, maxitamponamento , superdanno all’ amata Golf.

Albergo di Cannes: un rispettabile quattro stelle attiguo al Carlton prometteva sul catalogo una piscina olimpionica la quale, dal vivo, riempie lo spazio di quattro vasche da bagno popolari.

Antibes, Cap Ferrat, Saint Tropez: vita da ricchi, prezzi pure.

Escursione al “Sentiero dei Doganieri”, con partenza da Cap Martin: si alza la marea, fuggi fuggi dalle onde che ti sbattono contro gli scogli.

Gita alle isole. Margherite e S.Honorat: mistiche. Porquerolles:ecologica. Du Levant: tutti nudi, anche al bar. Imbarazzanti e inconfessabili confronti.

Arles, Nimes, Sainte Marie de la Mer. Si fa fatica a trovare un ristorante aperto. Alberghi supermoquettati e lacrime agli occhi.

Terra gitana, un ricordo lontano, una canzone: “Zingaro voglio vivere come te….”, Genna chiede a Roberto di cantarla con lei.

No, non gliela canta.

E’ finita.

RIFLESSIONI

Dove sono passati Roberto e Genna, spesso li hanno seguiti dei guai:

Grecia 1987: epidemia di tifo

Londra 1988: si incendia un tratto di metropolitana

San Francisco e Los Angeles, 1989: violento terremoto

Cuba 1989: spaventoso disastro aereo all’Avana

Marocco 1993: precipita aereo con italiani a bordo, causa la follia del pilota

Madrid,1994: a Plaza De Oriente esplode autobomba dell’Eta, un morto

Tenerife, anni 2000: inondazione (alle Canarie non piove quasi mai)

Palma di Maiorca, fine anni ’90, sparatoria.

Qualche volta hanno manifestato l’intenzione di visitare un posto e si è mossa l'energia.

USA 1983

Abbattuto un boeing dagli americani per invasione spazi aerei territoriali; precipita aereo da turismo con italiani a bordo nel Grand Canyon: partono ugualmente.

Turchia 1991: spaventoso sisma, impavidi visitano.

Timidamente pensano di vedere le Azzorre, il terremoto li ferma.

Azzardano l’idea di approfondire l’Africa, si annunciano guerre tribali e civili: desistono per sempre.

Per non parlare di Israele: avevano già in mano il catalogo quando ricominciavano i tafferugli nella striscia di Gaza.

L’ultima volta che Roberto e Genna si sono incontrati da marito e moglie erano le 8, ora di New York, dell’11 settembre 2001.