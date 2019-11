Ritorni...

Altro giro, altra Canaria. Fuerteventura. Andata: sbagliano l’uscita autostradale per Malpensa e stanno per finire in Svizzera.

Isola. Il vento è implacabile, la sabbia schiaffeggia, il sole picchia ma non ci sono ripari: abbondano gli eritemi. Strani movimenti di motoscafi: qui succede qualcosa di losco, meglio battersela. La macchina a noleggio si guasta.

Ritorno a Milano in un temporale, a meno di venti gradi. Di nuovo sbagliano a imboccare l’autostrada e si beccano quella dove c’è nebbia, in pieno luglio. Genna ha un pensiero, fugace. Forse non succederà più. Forse questa è l’ultima volta.