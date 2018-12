King Holidays: fam-trip in Portogallo, in attesa del catalogo

Nel quartier generale di King Holidays fervono i preparativi in vista della stagione estiva 2019: protagonista della prossima estate sarà ancora una volta il Portogallo, Paese che di recente si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo di “Migliore Destinazione Turistica al Mondo” ai World Travel Awards.

King Holidays e l’Educational organizzato in Portogallo La novità principale sarà l’inserimento in programmazione di alcuni tour di gruppo in esclusiva per i clienti King Holidays con accompagnatore dall’Italia: “chi chiede il tour di gruppo – dichiara Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – si aspetta un’assistenza di qualità e, soprattutto, costante. Il ruolo dell’accompagnatore che parte dall’Italia è proprio quello di colmare i gap che inevitabilmente si creano durante il viaggio tra un servizio turistico e l’altro, oppure in aeroporto. Selezioniamo e formiamo direttamente i nostri accompagnatori, puntando l’attenzione non solo sulla gestione degli imprevisti, ma anche sul coordinamento del gruppo e delle dinamiche interpersonali, in modo da facilitare le interazioni tra i partecipanti e mantenere un clima sereno, divertente e piacevole durante tutto il viaggio”.

E se i nuovi viaggi di gruppo con accompagnatore si concentreranno sugli itinerari tradizionali, sono previsti anche inediti circuiti “gourmet” su base individuale, che punteranno l’accento sull’eccellenza enogastronomica del Paese.

“Riconfermeremo anche il nostro impegno sull’arcipelago delle Azzorre – continua Cipolloni – dove siamo gli unici a proporre tour con guide parlanti italiano, un’esclusiva per i nostri clienti, e su Madeira, a cui dedicheremo un focus con soggiorni mare, tour di gruppo, fly&drive e circuiti individuali ricchi di visite ed escursioni”.

Allo scopo di anticipare e formare al meglio gli agenti di viaggi sulle novità che verranno inserite nella nuova edizione del catalogo, King Holidays ha organizzato un Educational in Portogallo, che si è svolto dal 19 al 23 novembre. Il gruppo, composto da undici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia, ha percorso un itinerario classico con pernottamenti a Lisbona, Ericeira, Fatima e Porto, soggiornando in alcune delle nuove strutture che saranno inserite in programmazione, come il Vila Gale di Ericeira, affacciato sull’Oceano Atlantico, e il Palacio do Freixo di Porto, 5 stelle, nominato monumento nazionale per la sua architettura barocca e i suoi giardini panoramici sul fiume Douro. Tra le numerose tappe del tour anche le intramontabili Sintra, Cabo da Roca (il punto più occidentale d’Europa), Obidos, Guimaraes e Braga. Molto graditi i servizi offerti da Buzz, corrispondente locale di King Holidays, specializzato nella selezione delle guide, nella ricerca di attività esperienziali ad alto valore aggiunto e nella scelta dei ristoranti, tutti considerati di ottimo livello dal gruppo, a cominciare dalla cena con spettacolo di Fado a Lisbona, fino al pranzo a base di tapas a Porto. Il gruppo ha viaggiato con voli di linea Tap Portugal, partner storico di King Holidays, che anche in questa occasione ha confermato le sue eccellenti performance in termini di qualità del servizio, puntualità e comfort a bordo.

“Il Portogallo è una destinazione che mette d’accordo tutti – ha dichiarato Alessandro Tai, Responsabile Gruppi e Incentive di King Holidays Milano – perché è tranquilla e offre veramente di tutto, dai paesaggi naturali alla cultura, dall’enogastronomia alla spiritualità delle mete di pellegrinaggio, fino al folclore e al recupero di antiche tradizioni. L’obiettivo del fam-trip era proprio quello di trasmettere agli agenti la versatilità del Paese, valorizzando la nostra programmazione, che si spinge ben oltre i city break a Lisbona! Siamo molto soddisfatti del riscontro e ci auguriamo che si traduca in un ulteriore incremento dei risultati di vendita”.