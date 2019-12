Dopo 34 anni tornerà nel 2020 il sequel di Top Gun, pellicola "cult" del 1986, con Tom Cruise che sarà di nuovo protagonista nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell che stavolta è impegnato nell'addestramento di piloti per una missione speciale.

E tra i suoi allievi chi mai potrà trovare? Il Tenente Bradley Bradshaw, interpretato da Miles Teller, nome in codice "Rooster": il figlio di Nick Bradshaw, "Goose", l'amico e collega morto in un incidente durante l'addestramento della scuola per diventyare Top Gun.

Un avventura alle prese con i fantasmi del passato, che vedrà Maverick confrontarsi con le sue paure più profonde...

In queste ore, la 20th Century Fox Italia ha rilasciato un nuovo trailer...