Il giorno 03/05/2022, il Presidente di Confapi Puglia, Carlo Maria Martino, è intervenuto alla trasmissione mandata in onda da TRM24 e condotta da Max Sisto, “Il Futuro Non è un’impresa”.

Tra gli ospiti erano presenti Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Carmelo Rollo presidente di Legacoop Puglia e Riccardo Figliolia, segretario di Confimi Puglia.

L’incontro ha toccato il delicato tema dell’energia, facendo riferimento principalmente alla Blue Economy.

Il focus dell’Ingegner Martino è stato sul parco eolico di Taranto: il risultato è encomiabile ma sono stati necessari ben quattordici anni per veder realizzato questo progetto.

Nel frattempo si perde tutto il vantaggio competitivo e la possibilità di diventare dei leader del settore.

Per questo, l’ingegner Martino ha nuovamente ribadito che è necessario cimentarsi in un processo di de-burocratizzazione per accelerare le iniziative innovative imprenditoriali.

Inoltre, ha evidenziato con rammarico l’esclusione dell’indotto tarantino nella realizzazione del parco eolico off-shore.

L’auspicio, come Presidente di Confapi Puglia oltre che imprenditore pugliese, è per l’Ing. Martino, quello di veder coinvolte le imprese dell’indotto tarantino e pugliese nella manutenzione di questo parco eolico.