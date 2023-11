La commedia romantica Ritrovarsi in Rye Lane di Raine Allen-Miller, il libero adattamento del romanzo Estranei di Yamada Taichi dal titolo All of Us Strangers di Andrew Haigh e l'opera prima di Charlotte Regan, Scrapper guidano le candidature dei British Independent Film Awards (BIFA), i premi cinematografici che annualmente vengono assegnati alle migliori produzioni del cinema indipendente britannico.

Anche se nella storia di questo riconoscimento soltanto 2 volte il vincitore del Miglior Film ha poi conquistato anche l’Oscar come miglior pellicola dell’anno: The Millionaire (2008), Il discorso del Re (2010), le nominations ai BIFA sono comunque importanti per capire quali film indipendenti inglesi possono essere considerati potenziali competitors per la corsa agli Oscar.