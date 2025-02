«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione.“Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto il Presidente Meloni -. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”».

La sora Meloni, ormai una fuggiasca a tutti gli effetti in crisi di consensi e di credibilità - soprattutto a causa delle bollette di luce e gas che ancora non è riuscita a far digerire con la propaganda dei vari Nicola, Paolo, Mario e tanti altri miracolati della sua variopinta corte -, non essendo in grado di dar risposte agli italiani, oltre che nel silenzio, si rifugia anche sotto la sottana del Papa.

Colpito da una polmonite bilaterale, il pontefice è in cura da giorni presso il Gemelli e vi rimarrà per diverso tempo ancora, considerando la malattia e l'età.

Pertanto, per tirar su un po' di like, l' "anderdogghe" de noantri ha pensato bene di fargli visita tra un impegno istituzionale e l'altro, senza mancare di renderlo noto all'universo mondo, come conferma la nota di Palazzo Chigi pubblicata all'inizio.

In Parlamento sono settimane che attendono da lei spiegazioni e chiarimenti sui casi Almasri e Paragon, senza dimenticare l'Ucraina come new entry, considerando gli ultimi sviluppi che mettono il governo Meloni in evidente imbarazzo a seguito delle nettissime affermazioni che la stessa premier aveva detto in passato sul conflitto e sul fatto che sarebbe dovuto continuare fino alla vittoria di Kiev.

Qualcuno che ne ha a cuore l'immagine, ricordi alla "premierina" sora Meloni che per il momento l'Italia è ancora una Repubblica parlamentare e, a seguito di ciò, è lei che deve rispondere al Parlamento e non viceversa.