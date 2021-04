In tutto il mondo sono state somministrate finora un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid, a meno di cinque mesi dalle prime inoculazioni. Questo è quanto rende noto un conteggio effettuato dall'agenzia France Presse.

Un numero che può farci star tranquilli sulla possibilità che a breve la pandemia potrà considerarsi superata? Non tanto, visto che nel mondo vi sono quasi 8 miliardi di abitanti, anche se una parte al momento non vaccinabile, e che le dosi somministrate non corrispondono alla completa immunizzazione di 1 miliardo di persone (varianti permettendo) perché bisogna considerare che tra quelle vaccinazioni vi è compresa anche una doppia somministrazione di vaccino alle stesse persone.



Inoltre, più della metà del totale dei vaccini è stata somministrata solamente in tre Paesi: Stati Uniti (225,6 milioni), Cina (216,1 milioni) e India (138,4 milioni). In rapporto alla popolazione è invece Israele il Paese più immunizzato, dove sei israeliani su dieci sono già completamente vaccinati.