Con l'approvazione della convenzione tra il Ministero dei Trasporti e la Giunta capitolina, Roma ottiene un finanziamento di quasi 4 miliardi di euro: questo investimento, distribuito su diverse tratte della Metro C, segna un punto di svolta per la definitiva progettazione della terza metro della Capitale.

Il Ministero dei Trasporti, in collaborazione con la giunta di Roma, ha siglato una convenzione che sblocca un investimento massiccio pari a 3,945 miliardi di euro, destinato a portare a termine la costruzione di diverse tratte cruciali della rete metropolitana.

L'approvazione della DGCa 76/2024 segna un punto di svolta nella lunga storia della Metro C, un progetto ambizioso avviato più di vent’anni fa e ora con molta probabilità avviato verso la sua realizzazione completa.

I fondi, provenienti da diverse fonti legislative, testimoniano l'impegno del governo nel garantire risorse a lungo termine per il completamento di quest'opera infrastrutturale di vitale importanza per la Capitale.

La ripartizione dei finanziamenti è stata dettagliatamente pianificata, con una parte significativa destinata alla costruzione delle tratte ancora incomplete: in particolare, sono previsti investimenti per la tratta T3, la subtratta T2, e la tratta T1, che vedrà una fermata intermedia all'Auditorium.

L'impatto di questi investimenti non si limita solo alla Metro C, ma promette di avere ricadute positive sull'intero sistema di trasporti della città, con i cantieri che si apriranno nei prossimi anni e una tempistica precisa per il completamento delle opere, Roma guarda con fiducia verso un futuro in cui la mobilità sarà più efficiente.