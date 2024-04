Le persone nel nord di Gaza sono costrette a sopravvivere con una media di 245 calorie al giorno – meno di una lattina di fave – da gennaio, mentre le forze israeliane continuano il loro attacco militare. Si ritiene che oltre 300.000 persone siano ancora intrappolate lì, impossibilitate a fuggire.

La minuscola quantità di cibo rappresenta meno del 12% dell’apporto calorico giornaliero raccomandato di 2.100 calorie necessarie a persona, calcolato utilizzando dati demografici considerando le variazioni per età e sesso. La settimana scorsa, il governo israeliano ha detto all’UNRWA, di gran lunga il maggiore fornitore di aiuti a Gaza, che ai suoi convogli non sarebbe più stato permesso di entrare nel nord.

L'analisi di Oxfam si basa sugli ultimi dati disponibili utilizzati nella recente analisi IPC (Integrated Food Security Phase Classification) per la Striscia di Gaza. Oxfam ha anche scoperto che il totale delle consegne di cibo consentite a Gaza per l’intera popolazione di 2,2 milioni di abitanti – dallo scorso ottobre – ammontava in media ad appena il 41% delle calorie giornaliere necessarie a persona.

Il governo israeliano sa da quasi due decenni esattamente quante calorie giornaliere sono necessarie per prevenire la malnutrizione a Gaza, calcolandole in base all’età e al sesso all’interno del documento sul Consumo alimentare nella "Striscia di Gaza – Linea rossa". Non solo ha utilizzato un calcolo più elevato di 2.279 calorie pro capite, ma ha anche preso in considerazione la produzione alimentare interna di Gaza, che l’esercito israeliano ha ormai praticamente annientato.

Distressing images.



Starvation is getting worse in north Gaza where 31% of Palestinian children under 2-years-old are suffering from acute malnutrition, a percentage which has doubled since Januarypic.twitter.com/LN2sHIITtq March 28, 2024

Una madre intrappolata nel nord di Gaza ha detto: "Prima della guerra eravamo in buona salute e avevamo corpi forti. Ora, guardando me e i miei figli, abbiamo perso così tanto peso poiché non mangiamo cibo adeguato, cerchiamo di mangiare qualunque cosa troviamo, piante selvatiche commestibili o erbe ogni giorno solo per sopravvivere".

Oxfam ha anche scoperto che meno della metà del numero di camion di cibo necessari per raggiungere l’apporto calorico giornaliero di 2.100 calorie per tutti sta attualmente entrando a Gaza. Utilizzando i dati dell'IPC e dell'UNRWA, l'analisi di Oxfam ha rilevato che ogni giorno sono necessari un minimo assoluto di 221 camion di cibo, senza contare gli sprechi o la distribuzione ineguale. Attualmente, in media, solo 105 camion di cibo entrano a Gaza ogni giorno.

Il rapporto dell’IPC ha rilevato che la carestia è imminente nel nord di Gaza e che quasi tutta la popolazione soffre ora la fame estrema; con 1,1 milioni di persone che vivono una catastrofica insicurezza alimentare. È spaventoso che i bambini stiano già morendo di fame e malnutrizione, spesso aggravati dalle malattie.

La fame e le sue conseguenze sono esacerbate dalla distruzione quasi completa delle infrastrutture civili, inclusi ospedali, servizi idrici e igienico-sanitari e supporto sanitario comunitario da parte di Israele, lasciando le persone ancora più vulnerabili alle malattie. Oltre alla limitata disponibilità di cibo, in tutta Gaza non è possibile trovare o acquistare una dieta nutriente e variata. Per quanto riguarda la poca frutta e verdura ancora disponibile, gli aumenti estremi dei prezzi dovuti alla scarsità li hanno resi fuori dalla portata della maggior parte delle persone. Anche prodotti nutrizionali specializzati e centri per la cura dei bambini malnutriti sono difficili o impossibili da trovare.

Footage of Malnourished Children Highlights Gaza’s Starvation Crisis



Starvation is getting worse in north Gaza - where 31% of children under the age of 2 are suffering from acute malnutrition - a percentage which has doubled since January.



This is the result of Israel’s… pic.twitter.com/DPILqjdLz5 — 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 (@OopsGuess) March 29, 2024

Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International, ha dichiarato: “Israele sta operando per affamare deliberatamente i civili. Immaginate cosa vuol dire non solo cercare di sopravvivere con 245 calorie giorno dopo giorno, ma anche dover guardare i propri figli o parenti anziani fare lo stesso. Il tutto mentre erano sfollati, con poco o nessun accesso all’acqua pulita o ai servizi igienici, sapendo che la maggior parte del supporto medico era sparito e sotto la costante minaccia di droni e bombe. Israele sta ignorando sia l’ordine della Corte Internazionale di Giustizia di prevenire il genocidio, sia le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Solo la settimana scorsa la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato nuove misure provvisorie, affermando che la carestia non è più incombente, ma “si sta instaurando” a Gaza. Tutti i paesi devono interrompere immediatamente la fornitura di armi a Israele e fare tutto il possibile per garantire un cessate il fuoco immediato e permanente; solo allora potremo fermare questa orribile carneficina per i 2,2 milioni di persone che hanno sopportato sei mesi di sofferenza. Israele non può più utilizzare come arma la fame”.

Oxfam chiede un cessate il fuoco permanente, la restituzione di tutti gli ostaggi e il rilascio dei prigionieri palestinesi illegalmente detenuti, l'immediata sospensione delle forniture di armi a Israele da parte dei paesi e il pieno accesso agli aiuti umanitari. La risposta globale per Gaza deve includere cibo adeguato e nutriente per tutti, il completo ripristino degli ospedali e dei servizi sanitari, dell’acqua e delle infrastrutture igienico-sanitarie e il permesso di attraversare il confine con tutti i materiali per la ricostruzione.

