Il nuovo singolo di Komatsu San è "XrightX". L'artista bergamasco, oltre a produrre musica di qualità tra pop e underground, propone un'immagine sempre teatrale e vicina all'universo della moda. La sua presenza scenica è molto curata ed ambivalente per quel che riguarda l'identità di genere… A livello musicale, oltre ai suoi brani, spesso su Soundcloud pubblica esperimenti decisamente interessanti, come il suo "remix drum & bass" di Max Pezzali ft. Jovanotti - Tieni il Tempo.

"XrightX" è un brano decisamente originale, proprio come la visione che Komatsu San ha sull'universo musicale di questo periodo. "Ci siamo finalmente lasciando indietro il concetto di 'stagione' nella quale va di moda un genere o uno stilema fino alla stagione successiva", racconta Komatsu San. " C'è invece oggi una ricerca sempre più smaniosa dell'originalità, dell'unicità in quanto artisti, sia estetica che musicale."

"«XrightX» è il tipo di canzone che faresti se non fai musica per lavoro", conclude Komatsu San. "Sono rimasto stupito dalla spensieratezza e la naturalezza con cui ho prodotto e registrato "XrightX" e ho deciso di darle la precedenza rispetto ad altri brani". Come sempre nelle sue produzioni Aldo Gambarini / Komatsu San fa tutto davvero da solo: dall'idea al disco finito, produce la sua musica in autonomia: scrive, suona, produce e arrangia.



