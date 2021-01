Nell'ultima "e-news", verniciata della solita "turbo-retorica" che caratterizza le filippiche populiste del senatore semplice Matteo Renzi, per il quale il mondo è in bianco e nero e lui ha sempre la ricetta giusta che, immancabilmente, è l'esatto contrario di ciò che sostiene colui che lui ha identificato come il nemico di turno da "(ab)battere", due sono i passaggi più importanti da sottolineare e non riguardano direttamente la sua polemica con il Governo.

Uno riguarda Israele: "La velocità del vaccino salva la vita, come sanno in Israele. ... In Israele corrono e vaccinano a più non posso, anche con un governo dimissionario".

L'altro riguarda Biden: "Tra qualche giorno Joe Biden sarà il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America. Dopo le imbarazzanti telefonate di Trump delle scorse settimane penso che ciascun cittadino – democratico o repubblicano, europeo o americano, nero o bianco – non veda l’ora che la transizione finisca e che Biden sia ufficialmente alla Casa Bianca. Con Biden alla Casa Bianca molte cose cambieranno, anche in Europa, ne sono certo".

Non è un caso, perché quelli sono i suoi sponsor, da quelle fonti gli arrivano suggerimenti e aiuti e Renzi, naturalmente, ringrazia pubblicamente alla sua maniera.

L'amico fraterno di Renzi, Marco Carrai, dopo esser diventato presidente di AdF, è stato nominato console onorario di Israele per Lombardia, Emilia Romagna e Toscana ed è lui il trait d'union che al tempo, tramite il mondo ebraico, collegò il senatore di Rignano con i dem degli Stati Uniti.

Così, dopo aver citato Israele, Renzi agita la carta Biden per ricordare, a chi lo avesse dimenticato, che lui con il presidente eletto è praticamente culo e camicia. "Vedete che amici ho?", sembra urlare Matteo Renzi, e non volete mettermi al tavolo del banco a distribuire i soldi del Recovery Fund per poi dopo poter batter cassa andando a bussare a coloro che sono stati da me beneficiati?

È vero. Questo Renzi non lo ha detto, ma da quello che giornalmente dichiara appare comunque la sola logica interpretazione alle sue continue bordate nei confronti di Conte e dei 5 Stelle.

"Le veline del Palazzo - scrive Renzi - riempiono i giornali di totoministri. Chiacchiere buone solo per far passare il messaggio che si risolve tutto con un rimpastone. Noi invece abbiamo messo nero su bianco i contenuti: spese sanitarie, alta velocità, vaccini, scuola, cultura, posti di lavoro. Ma vi rendete conto che nel Recovery Plan per i giovani e l’occupazione, nei prossimi sei anni, ci sono meno risorse di quelle che sono previste per il solo 2021 per il cash-back? Davvero il futuro dei nostri giovani vale meno del futuro di una carta di credito?"

La domanda che Renzi, in un attimo di lucidità - che statisticamente è ipotizzabile anche per lui - dovrebbe invece porsi è come possa ritenere che le sue dichiarazioni possano essere credibili, e pertanto accettabili, dall'opinione pubblica quando, quasi sistematicamente, fin dal momento in cui ha deciso di presentarsi sulla scena politica nazionale ha sempre fatto l'esatto contrario di ciò che ha promesso?

Nell'ultima enews, Renzi si è posto 5 domande, ma la domanda più importante, quella sopra riassunta, ha evitato di porsela. Quando lo farà, e solo se la risposta risulterà convincente, solo allora potrà valere la pena di prendere in esame le sue lamentele nei confronti del piano da presentare all'Europa per rilanciare l'Italia per superare la crisi dell'emergenza Covid.