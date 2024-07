Nuove cariche per il Comitato Nazionale del Festival Mondiale della Gioventù dopo l’evento di Sochi .



Federazione Russa e il rispetto dei diritti umani. Grazie ad importanti accordi con le autorità competenti russe annunciato a Lamezia Terme un incontro di altissimo livello, al termine del periodo estivo, nel corso del quale si parlerà di quanto si sta facendo nella Federazione russa per garantire il rispetto dei diritti di ogni individuo.

Lamezia Terme sarà la cittadina trainante di questa importante iniziativa che verrà promossa con la collaborazione di Salvatore Cittadino, figura ben nota nel territorio, e con la collaborazione di Giorgio Deschi, presidente dell'Osservatorio Libero Trieste-OLT e di Pasquale Salatino, imprenditore lametino e coordinatore, quest’ultimo, del gruppo di osservatori elettorali internazionali nella Federazione Russa oltre che presidente di una azienda per lo sviluppo commerciale economico e turistico nella Repubblica di Abcasia, azienda che opera in stretto contatto con la Camera di Commercio ed Industriale della Repubblica di Abcasia e che intrattiene ottimi rapporti con la rappresentanza della Camera di Commercio abcasa in Italia.

Deschi e Salatino hanno potuto incontrare, nel corso di una loro recente missione come esperti elettorali nella Federazione Russa Tatyana Moskalkova, Commissario per i diritti umani della Federazione Russa.

La delegazione di esperti elettorali internazionali unitamente ai colleghi provenienti da tutto il mondo, ha inoltre avuto modo di incontrare e di confrontarsi a Mariupol con Daria Morozova, commissario per i Diritti Umani del Donetsk.

Si consolidano inoltre i rapporti tra Italia e Russia con la formazione del nuovo Comitato Nazionale del Festival Mondiale della Gioventù dopo il grandissimo seguito dell’evento di Sochi.

Fanno parte del nuovo comitato preparatorio italiano Andrea Lucidi (presidente), Sarah Della Marca, Carlo Di Martino, Pietro Stramezzi, Nicolò Monti, Noemi Salatino (segretaria). Il Comitato prosegue le attività in accordo con il Direttorato del Festival della Gioventù in tutti gli ambiti possibili.