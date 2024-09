Un anno da record per Serenissima Ristorazione: gli indicatori finanziari indicano un quadro di crescita su tutti i fronti, mentre il Premio Industria Felix riconosce alla società il suo impegno nell’ambito sostenibile.



Un 2023 senza precedenti per Serenissima Ristorazione

Serenissima Ristorazione ha concluso il 2023 con risultati straordinari, confermandosi come uno dei leader della ristorazione collettiva italiana. Il fatturato consolidato ha superato i 535 milioni di euro, segnando una crescita del 17% rispetto all'anno precedente: un incremento a cui ha contribuito la strategia di investimenti mirati messa in atto dalla società. L'EBITDA ha registrato un aumento del 25.5%, raggiungendo i 31.6 milioni di euro, mentre l‘utile netto ha toccato i 13 milioni di euro, segnando un incremento del 28.26% rispetto all'anno precedente. “Il 2023 è stato un anno di notevoli progressi per il nostro Gruppo. Gli investimenti strategici che abbiamo messo in atto testimoniano il nostro impegno a lungo termine verso l'innovazione, la sostenibilità e l'espansione in nuovi settori”, ha dichiarato Tommaso Putin, Vicepresidente di Serenissima Ristorazione: “Questi risultati non sarebbero stati possibili senza il duro lavoro e la dedizione di tutta la nostra squadra: più di 11mila collaboratori e collaboratrici impegnati quotidianamente nel fornire servizi di alta qualità per il benessere delle persone.”



Serenissima Ristorazione e la sostenibilità: un impegno costante

Nel 2023 Serenissima Ristorazione non si è distinta solo per i risultati economici, ma anche per l'impegno nel campo della sostenibilità. Non a caso, è stata insignita di una menzione speciale da Industria Felix per il suo Bilancio di Sostenibilità e per l'impegno nella lotta contro il cambiamento climatico: un successo meritato in virtù della sua dedizione nella lotta contro gli sprechi alimentari. Nello specifico, nel 2023 più di 14000 kg di rifiuti alimentari sono stati trasformati in prodotto utile come base per fertilizzante e nel campo del compostaggio e grazie alla tecnica del cook&chill la conservazione del prodotto viene prolungata, evitando dunque lo spreco di un elevato numero di pasti.