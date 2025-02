Un’epidemia di tubercolosi (TB) sta colpendo l’area metropolitana di Kansas City, provocando decine di contagi e almeno due vittime, secondo i dati diffusi dal dipartimento sanitario dello Stato. Al momento, le autorità locali hanno segnalato 67 persone in cura per infezioni attive della malattia e 79 casi di infezione latente, in cui il batterio è presente nell’organismo ma non è ancora attivo. La situazione, già grave, è aggravata dal silenzio delle agenzie sanitarie federali, alle quali l’amministrazione Trump ha imposto di sospendere le comunicazioni pubbliche senza chiarirne le motivazioni.

La tubercolosi, malattia infettiva causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis, si trasmette attraverso il contatto prolungato con persone affette da un’infezione attiva, soprattutto tramite goccioline respiratorie. Mentre i pazienti con TB attiva possono diffondere il patogeno, quelli con infezione latente non sono contagiosi. Tuttavia, se non trattati, questi ultimi rischiano di sviluppare la forma attiva nel tempo, specialmente in condizioni di sistema immunitario compromesso. Il dipartimento sanitario ha sottolineato l’importanza di screening tempestivi e terapie antibiotiche per contenere l’emergenza, ma non ha ancora identificato la causa scatenante dell’epidemia.

I dipartimenti sanitari dell’area di Kansas City stanno collaborando con i pazienti per tracciare i loro contatti stretti e offrire test diagnostici gratuiti. L’obiettivo è isolare rapidamente nuovi focolai e avviare cure preventive per chi è risultato positivo all’infezione latente. Nonostante gli sforzi, la mancanza di una comunicazione trasparente a livello federale solleva interrogativi. Fonti locali denunciano l’assenza di direttive chiare da parte del CDC (Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie) e di altre agenzie, tradizionalmente coinvolte nella gestione delle epidemie.

Il blocco delle comunicazioni imposto dalla presidenza Trump alle agenzie sanitarie federali, incluso il CDC, ha creato un vuoto informativo preoccupante. Se da un lato le autorità statali e locali lavorano per contenere l’emergenza, dall’altro l’opacità a livello nazionale rischia di rallentare la condivisione di dati cruciali, come protocolli di intervento o risorse aggiuntive. Questo scenario ha spinto esperti e attivisti a chiedere maggiore trasparenza, sottolineando come la tubercolosi, se non controllata, possa trasformarsi in una minaccia per la salute pubblica ben oltre i confini del Missouri.

L’epidemia di Kansas City ricorda che la tubercolosi, spesso considerata una malattia del passato, rimane un pericolo reale, soprattutto in comunità con accesso limitato alle cure. Mentre i funzionari sanitari locali cercano di arginare i contagi, la situazione mette in luce le criticità di un sistema frammentato, dove la mancanza di coordinamento tra livelli istituzionali rischia di compromettere l’efficacia delle risposte. Serviranno monitoraggio rigoroso e risorse adeguate per evitare che un’emergenza evitabile si trasformi in una crisi sanitaria duratura.