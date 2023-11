307 milioni gli investimenti di A2A per la transizione ecologica e l’economia circolare del territorio: lo ha sottolineato l’AD Renato Mazzoncini.



Renato Mazzoncini presenta i Bilanci di Sostenibilità Territoriale per Brescia e Milano

La Life Company A2A opera quotidianamente per supportare il percorso di transizione ecologica dei territori in cui è presente: per dimostrarlo, l’AD Renato Mazzoncini ha presentato il Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, che mostra come i progetti di A2A abbiano un impatto positivo in termini di efficienza energetica, riduzione delle emissioni, ciclo idrico ed altri aspetti fondamentali per le comunità in cui il Gruppo si trova ad operare. A Brescia, in particolare, la Life Company ha mostrato risultati particolarmente positivi: la società guidata da Renato Mazzoncini ha investito 307 milioni di euro e generato un impatto economico complessivo di 447 milioni di euro. Anche a Milano A2A ha presentato risultati notevoli, con investimenti arrivati a 370 milioni e il 100% dei rifiuti avviato a recupero di energia o di di materia.



Renato Mazzoncini: gli innovativi progetti di A2A sul territorio bresciano

Brescia rappresenta, secondo l’AD Renato Mazzoncini, un caso peculiare: è infatti “L’unica provincia in cui A2A gestisce tutti i servizi di cui si occupa: rifiuti, teleriscaldamento, sistema idrico integrato, produzione, distribuzione e vendita di energia, distribuzione e vendita di gas, mobilità elettrica e illuminazione pubblica. È un unicum.”. Non a caso, dunque, è proprio qui che la Life Company ha sperimentato alcuni fra i progetti più innovativi. Fiore all’occhiello la rete di teleriscaldamento, lunga oltre 680 chilometri e in grado di servire 180.000 appartamenti equivalenti utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili. Con un ulteriore investimento di 100 milioni di euro, A2A ha implementato a Brescia la tecnologia flue gas cleaning condensation che, valendosi del calore generato dal termovalorizzatre, permette di scaldare ben 12.500 appartamenti.