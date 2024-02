Il film vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Povere Creature! (Poor Things) di Yorgos Lanthimos è uno dei protagonisti della Stagione dei Premi di quest'anno arrivando a conquistare ben 11 nominations agli Oscar.

Ecco un focus sul percorso del film durante l’Awards Season dalla mancata candidatura per i migliori effetti speciali ad un paio di curiosità come la scelta di ispirarsi per il tono e l'atmosfera del film a 3 pellicole iconiche come E la nave va di Federico Fellini (1983) oltre alla sorprendente progressione cromatica della fotografia a simboleggiare il cammino della protagonista verso la maturità.

Senza dimenticare i prossimi progetti di Emma Stone (il film antologico di Lanthimos), di Mark Ruffalo (Mickey 17 di Bong Joon Ho) e Willem Dafoe (Nosferatu di Robert Eggers, Beetlejuice 2 di Tim Burton, Tropico della regista e sceneggiatrice italiana Giada Colagrande (moglie di Dafoe) con Pedro Pascal).