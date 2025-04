Secondo il mensile Focus (numero di maggio 2025), periodico di divulgazione scientifica che si occupa anche delle scoregge dei serpenti, chi dorme poco o male è più propenso ad essere “complottista”, ovvero è più propenso a credere “che gruppi di potere agiscano in gran segreto contro la società”.

A parte il fatto che lobbies, plutocrati ed i loro lacchè fanno continue porcate in modo tutt'altro che segreto, sotto gli occhi di tutti, direi pertanto che chi va oltre la narrativa dei media non è uno che soffre di insonnia, ma una persona ben sveglia. Resto anche convinta che ci sono individui che dormono benissimo e tuttavia non si lasciano infinocchiare.

Ma gli annusatori di deretani di serpente, affermano che la “maggiore credulità” degli insonni è “legata ai livelli più elevati di depressione, rabbia e paranoia”.

Insomma, chi non si fa prendere in giro dalle menzogne dei media, secondo loro è un credulone (con problemi psicologici) anche se, direi, risulta essere esattamente il contrario (vista la qualità dei media che oggi in Italia vanno per la maggiore).

Un tempo si diceva che chi dorme non piglia pesci, stando a quanto dice Focus oggi potremo dire: chi dorme piglia fregature.