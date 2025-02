Immaginate di varcare la soglia di un luogo magico, dove i colori vibrano e i suoni danzano nell'aria. Un Teatro da Favola vi invita a scoprire uno spettacolo che non è solo un racconto, ma un viaggio nel fantastico, dove il quotidiano si fonde con l’eccezionale. Ogni sipario che si alza è portatore di sogni, eventi e storie che ci avvolgono in un abbraccio caloroso, come le braccia di un vecchio amico.

Quest’anno, in occasione dello spettacolo di Carnevale, torniamo con una nuova avventura dei nostri amati supereroi: "I Nuovi Avengerserers"! I nostri scapestrati protagonisti sono pronti a tornare sul palco, arricchiti da nuove e divertentissime principesse ed eroine. Sarà un episodio emozionante, progettato per far vibrare le corde del divertimento nei cuori di tutti: grandi e piccoli.

La regia di Pietro Clementi ha dato vita a una narrazione frizzante e coinvolgente, in cui ogni personaggio è un tassello essenziale del puzzle fantastico. Le scenografie incantevoli e i costumi sfavillanti fanno da cornice a una storia che esplora non solo la lotta tra il bene e il male, ma anche l’importanza dell’amicizia, della collaborazione e del coraggio. Siamo invitati a vivere insieme le avventure di eroi e eroine, a ridere e a riflettere, a sognare e a gioire.

In questo nuovo episodio, seguiamo i nostri Avengerserers nelle loro missioni incredibili: dal salvare il regno delle favole da un malefico incantesimo, all’unirsi per proteggere la felicità di tutti i bambini del mondo. Ogni risata, ogni colpo di scena, è un invito a entrare in una dimensione dove l’impossibile diventa possibile. Grazie all’incredibile recitazione degli attori e alla creatività del team di produzione, gli spettatori saranno catturati da momenti di pura magia.

Le nuove principesse ed eroine non sono solo affascinanti, ma anche forti e indipendenti. Ognuna porta con sé una storia da raccontare, una lezione da impartire. Dalla principessa guerriera che combatte per la giustizia, alla maga saggia che sa ascoltare le voci nel vento, il nostro palcoscenico brulica di personaggi indimenticabili. Il messaggio è chiaro: ognuno di noi ha dentro di sé un eroe, pronto a emergere nei momenti di difficoltà.

Durante lo spettacolo, il pubblico sarà coinvolto in modo interattivo, con momenti in cui genitori e bambini potranno unirsi ai loro eroi sul palco. Sarà un’opportunità per ridere, applaudire e, perché no, anche per cantare! Questo connubio di ironia e dolcezza rende "I Nuovi Avengerserers" una manifestazione unica, in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. La nostalgia dei classici si sposa con l’innovazione, creando un ponte tra le generazioni.

Il Carnevale è sinonimo di festa, di maschere e travestimenti, e il nostro spettacolo non fa eccezione. Ogni azione sarà accompagnata da colori vividi e musiche travolgenti, rendendo l'esperienza teatrale non solo visiva, ma anche emotiva. Gli spettatori vivranno un crescendo di emozioni, dalle risate spensierate all'ammirazione per il coraggio e l’ingegno dei nostri protagonisti.

Nel cuore di questa storia, c’è anche un forte richiamo ai valori culturali e sociali. Ogni battaglia affrontata dai nostri Avengerserers non è solo contro un nemico esterno, ma anche contro le ingiustizie e le paure interne che spesso ci limitano. Spettatori di tutte le età potranno riflettere sul potere dell’amore, della comprensione e della resilienza.

Il teatro è, da sempre, un luogo di incontro dove le emozioni si mescolano e i destini si incrociano. È qui che adulti e bambini possono divertirsi insieme, riscoprendo il valore del tempo passato insieme, lontano dalla frenesia della vita moderna. "Un Teatro da Favola" offre un rifugio dove la realtà si dissolve e i sogni prendono forma.

Non possiamo dimenticare che dietro ogni grande spettacolo, c'è un team dedicato di artisti, scenografi, costumisti, tecnici e personale di sala che lavora instancabilmente per creare un’esperienza memorabile. La passione e l’impegno di ciascuno di loro si riflettono in ogni dettaglio: dai suoni che accompagnano le scene, alle luci che illuminano i volti emozionati degli attori. Questo è il vero spirito del teatro: una comunità che si unisce per raccontare storie e condividere emozioni.

Per i genitori, è l'occasione perfetta per trasmettere ai propri figli l’amore per l’arte e la cultura. Per i bambini, è un’esplorazione che stimola la fantasia e la creatività, lasciando un segno indelebile nel loro cuore. I ricordi di una giornata trascorsa a teatro rimarranno per sempre, come un dono prezioso custodito con cura.

Guardando al futuro, "I Nuovi Avengerserers" rappresenta un nuovo inizio per Un Teatro da Favola. Un inizio carico di aspettative, di sogni e di nuove avventure da vivere. Siamo entusiasti di accogliervi nel nostro mondo incantato e di farvi scoprire quanto sia straordinario il potere della fantasia.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento imperdibile: unitevi a noi e diventate protagonisti di questa magia! Le risate, i sorrisi e l’emozione vi aspettano!

Vi aspettiamo a "Un Teatro da Favola", dove ogni giorno è una nuova avventura, e dove il sogno diventa realtà. Prepariamoci a scrivere insieme un nuovo capitolo della storia dei nostri eroi.

"Lasciatevi travolgere dall’incanto di "I Nuovi Avengerserers"!"

22 febbraio 2025

ore 15,00 e ore 17,30

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta

I nuovi Avengerserers

Un nuovo inizio

Regia Pietro Clementi

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3737452

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina