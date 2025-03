Benvenuti a Un Teatro da Favola, dove la magia delle storie si unisce all’incanto del palcoscenico! Siamo entusiasti di presentarvi un nuovo spettacolo che vi farà sognare ad occhi aperti: **Il cioccolato di Willy W**. Questa produzione promette di catturare i cuori di grandi e piccini attraverso un viaggio emozionante nel mondo del dolce e del fantastico. Il giovane Willy Wonka, sognatore e geniale inventore, ha dedicato la sua vita alla creazione di cioccolatini magici e irresistibili. Immaginate un universo in cui il cioccolato non è solo un semplice dolce, ma una porta verso esperienze straordinarie. Le sue creazioni non solo deliziano il palato, ma evocano anche meraviglie insospettabili: giardini incantati, creature fantastiche e avventure indimenticabili. Tuttavia, il cammino di Willy non è privo di ostacoli. I suoi avversari, potenti e ambiziosi, faranno di tutto per ostacolarlo e sabotare il suo sogno di aprire un negozio di cioccolato tutto suo. Ma Willy non è solo. Al suo fianco ci sono un'orfanella dal cuore d'oro e uno strano essere tutto viola, che aggiungono un tocco di magia e imprevedibilità alla sua avventura. Insieme, questi personaggi ci mostrano l'importanza dell’amicizia, della perseveranza e della resilienza di fronte alle avversità.

Con la regia di Pietro Clementi, questo spettacolo non è solo un semplice adattamento, ma un’esperienza immersiva e interattiva. Gli spettatori saranno coinvolti in ogni scena, invitati a partecipare attivamente attraverso giochi, canzoni e momenti di pura magia. Le melodie, cantate dal vivo, risuoneranno nel cuore di tutti, mentre le coreografie scintillanti trasporteranno il pubblico in un mondo di colori e divertimento. La scelta delle canzoni è stata pensata per risuonare sia nei cuori dei bambini che in quelli degli adulti. Ci saranno momenti di intensa emozione, ma anche situazioni ironiche e parodistiche, perfette per strappare un sorriso e far riflettere. Quando le note di una melodia avvolgeranno il teatro, ogni spettatore si sentirà parte integrante di questa favola moderna. Il cioccolato di Willy W non è solo una storia di fantascienza e dolciumi; è anche un racconto che affonda le radici nella cultura popolare e nella letteratura. Attraverso le avventure di Willy e dei suoi amici, esploriamo temi universali come il sogno, l'amicizia e la lotta contro le ingiustizie.

Ogni personaggio, dalla dolce orfanella al misterioso essere viola, incarna caratteristiche di figura archetipiche che hanno attraversato le generazioni. Essi rappresentano gli insegnamenti della crescita: il coraggio di seguire il proprio sogno, l'importanza di avere fiducia in se stessi e il potere dell’amore e della solidarietà. Un Teatro da Favola è lieto di accogliervi con le braccia aperte. Venite a vivere con noi quest’emozionante avventura! Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo che saprà far brillare gli occhi non solo dei bambini, ma anche degli adulti che porteranno con sé un pezzo di fanciullezza nel cuore.

Le rappresentazioni si svolgeranno in un’atmosfera festosa e accogliente, dove ogni dettaglio è curato per garantire il massimo del divertimento. Che aspettate? Preparatevi a lasciarvi trasportare nel mondo meraviglioso del cioccolato e della fantasia! Vi aspettiamo per una giornata indimenticabile, ricca di dolcezza, risate e momenti magici! Concludiamo il nostro viaggio in questo mondo incantato con una promessa: ogni spettacolo sarà un tassello unico nell’immenso mosaico delle emozioni. Come un cioccolatino che si scioglie in bocca, i nostri ricordi di spettacolo rimarranno per sempre nel cuore di chi avrà avuto la fortuna di vivere questa esperienza. Non mancate, perché il cioccolato di Willy W vi aspetta!

15 marzo 2025

ore 15,00 e ore 17,30

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta

Il cioccolato di Willy W…

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3737453

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina