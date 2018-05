Amazon al Salone del Libro di Torino con le proprie soluzioni dedicate agli editori

Si terrà a Lingotto Fiere, da giovedì 10 a lunedì 14 maggio, la XXXI edizione del Salone del Libro di Torino. Nell'occasione, Amazon presenterà agli editori i vantaggi dell’innovazione digitale e dell’e-commerce in due incontri in cui saranno illustrati i servizi Marketing self-service e Print on Demand.

Il primo incontro, dal titolo "Marketing online: le innovazioni per le case editrici" si terrà giovedì 10 maggio dalle 12.30 alle 13.15 presso lo Spazio Eventi.

Nel workshop si racconterà come aumentare la visibilità di un proprio catalogo cogliendo le opportunità derivanti dagli innovativi servizi di Marketing self-service. Porteranno la loro esperienza diretta Tatiana Guarini Responsabile Area Consumer e Digital Marketing Mondadori Libri SpA, Claudia Carancini, socio titolare di Assimil.

Il secondo incontro si terrà venerdì 11 maggio, alle ore 10.30, sempre presso lo Spazio Eventi.

Stavolta sarà mostrato agli editori come poter avere un catalogo di titoli sempre disponibili per l’acquisto utilizzando il servizio di Print on Demand. Saranno presenti Alessandro Campi, Direttore area digitale di Giunti e Stefano Bordigoni, General Manager Sales and Operations di DeA Planeta Libri e CFO di Libromania, per testimoniare la loro esperienza.

Sempre venerdì 11 maggio, alle 14.30, allo spazio Eventi si terrà anche la prima edizione degli Amazon Advantage Awards per premiare gli editori che si sono distinti nell’aumentare la propria crescita e visibilità presso i lettori, vendendo libri sia in formato digitale su Kindle Store, sia cartaceo su Amazon.it sfruttando al meglio il programma Advantage.

I tre premi, Miglior Servizio al Cliente, Campione della Crescita e Innovazione Digitale saranno consegnati da Federico Bernardini Category Leader Books di Amazon Italia e i vincitori saranno introdotti da Petunia Ollister, conduttrice del programma #Bookbreakfast di Rai Radio 2.