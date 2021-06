Gli Italian Disco Mafia, il collettivo musicale formato da Peter Karma, Gary Caos ed Antonio Mezzancella, stanno raccogliendo davvero ottimi risultati in giro per il mondo: la loro versione di "Buona Sera Ciao Ciao" mentre scriviamo ha superato i 2 milioni e 200.000 visualizzazioni. Basta scorrere le centinaia di commenti su YouTube per accorgersi che si tratta di un successo mondiale e soprattutto vivo nell'Europa dell'Est. Infatti, proprio tra i commenti non sono pochi quelli in cirillico.

"Buona Sera Ciao Ciao" è in realtà una cover 2021 di un classico di Mauro uscito nel 2007, una canzone che mette di buonumore e mette insieme tanti diversi elementi della musica italiana davvero ascoltata nel mondo. E' un mix vincente e spensierato di pop e dance, che gli Italian Disco Mafia sanno interpretare in modo vincente... e decisamente sofisticato dal punto di vista degli arrangiamenti.

Gli Italian Disco Mafia, come abbiamo accennato, sono in tre: Peter Karma e Gary Caos sono dj producer di grande esperienza e quando lavorano in duo si fanno chiamare Slicer Boys. Antonio Mezzancella ha una voce unica ed è anche un imitatore di grande livello che spesso vediamo in tv.

"In quel paese le canzoni italiane e italo dance di un certo periodo sono un must. E la voce di Antonio Mezzancella, che è anche un ottimo imitatore, è perfetta per reinterpretare i classici di Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Pupo, Ricchi e Poveri o Lucio Battisti", spiegano gli Italian Disco Mafia.

Proprio in questo periodo gli Italian Disco Mafia stanno lavorando a nuovi progetti musicali con artisti già molto noti in tutta l'Europa dell'Est. E non è tutto. Il loro nuovo remix di un classico dance italiano come In-Grid - "Tu es Foutu" funziona. Potrebbe diventare uno dei brani simbolo di questa strana primavera estate 2021, soprattutto quando ci sarà voglia di ascoltare qualcosa di spensierato.



Italian Disco Mafia: "Buona Sera Ciao Ciao" su YouTube

https://youtu.be/45i9A7fU1Js

Arranged and mixed by Peter Kharma Music - Wave27 & Gary Caos @ wave27 Studio ( Italy )

Vocals by Antonio Mezzancella / Cover version of : Mauro - Buona Sera Ciao Ciao

http://www.italiandiscomafia.com

https://www.instagram.com/italiandiscomafiaofficial/