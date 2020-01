Nessun rischio radioattivo nella discarica di Bastione. L’A.R.P.A. ha effettuato gli annunciati controlli e, come s’immaginava, non è venuta fuori alcuna criticità tale da poter immaginare situazioni d’allarme.

Si potrà dunque procedere con la bonifica nel rispetto del programma concordato col Comune: in tale ottica già domani i tecnici dell’Agenzia regionale saranno nuovamente sul posto per iniziare la perimetrazione dell’area interessata assieme ai funzionari municipali e poi si procederà alla caratterizzazione dei rifiuti.

Subito dopo, si presume la prossima settimana e comunque entro la fine del mese, si andrà a sistemare la rete di contenimento, che la Protezione Civile regionale ha previsto per evitare che il materiale possa finire in mare con gravi danni per l’ecosistema; quindi, in attesa dell’erogazione del finanziamento da parte del Governo nazionale, si cercherà di quantificare i costi per la bonifica, individuando anche il sito dove conferire i rifiuti.

Una prima verifica ha portato ad escludere una tale evenienza nel territorio mamertino, dove non ci sono neppure idonee aree per lo stoccaggio. I rifiuti dunque saranno raccolti e subito trasferiti in discarica.