La Centrale unica di Committenza operativa presso il “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000” ha appaltato i lavori per la ristrutturazione dell’ex Convento dei Cappuccini, destinato ad accogliere in un’ala dell’edificio una “Stazione di posta” al servizio di soggetti in difficoltà. Ad aggiudicarsi la gara è stata un’impresa di costruzioni proveniente da Tortorici con un ribasso del 34,45 per cento. L’importo contrattuale dell’appalto ammonta dunque a 274 mila euro, somma, che è solo una tranche del finanziamento messo a disposizione del Comune dal PNRR (misura 5) complessivamente ammontante ad un milione e 100 mila euro.

La rimanente somma sarà utilizzata dall’Amministrazione per rendere, successivamente alla fine dei lavori di recupero strutturale, funzionale l’immobile, che “soffre” un degrado decennale. Alla gara per la ristrutturazione avevano partecipato complessivamente cinque ditte. Una volta completate le verifiche di legge, si procederà alla consegna dei lavori.

“Quella che tecnicamente viene definita “stazione di posta” – ha affermato il Sindaco Pippo Midili – è un investimento, che gli enti locali portano avanti con lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo, in proprie strutture, e offrire loro servizi completi sia col fine di promuoverne l’autonomia, che per favorire una piena integrazione sociale; anche questo intervento di recupero rientrava nella nostra programmazione, visto che si tratta di un bene del patrimonio comunale, che non poteva essere lasciato in abbandono”.

Si prevede che all’interno degli “ex Cappuccini” si possano ospitare, ovviamente a rotazione, un’ottantina di beneficiari offrendo loro accoglienza e soddisfacimento dei bisogni primari “h24”; promuovendo percorsi di accompagnamento all’autonomia; ma sempre i “Cappuccini” saranno interessati da altri interventi per il recupero totale del compendio immobiliare e la sua fruizione pubblica: la prossima settimana infatti al Comune sarà notificato a Palermo (proprio oggi è giunta la convocazione) un altro decreto di finanziamento di 715 mila euro da parte dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in attuazione del FESR Sicilia 2021-2027 per attuare il progetto esecutivo denominato “Cappuccini Youth sport hub”.

L’obiettivo è creare un ambiente inclusivo e stimolante per minori. I ragazzi saranno accolti al loro primo accesso in un incontro con la famiglia, per comprendere le esigenze individuali e definire un percorso educativo personalizzato. Gli spazi saranno suddivisi per aree con funzioni differenti e tuttavia facilmente riconfigurabili in base alle necessità. Sarà presente un’area relax, una sala gioco, due sale dedicate all’attività sportivo-motoria ed un’ampia area dedicata allo studio individuale o di gruppo.