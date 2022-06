CHIARA TAIGI - Sinfonia 9 Beethoven - Hamer Hall - Melbourne

30/6 - 1/7/2022 - Melbourne Symphony Orchestra - M° Xian Zhang

www.mso.com.au/performance/2022-beethovens-ninth

Chiara Taigi ha dedicato la Festa della Musica 2022 al significato dell'Inno alla Gioia e a Ludwig Van Beethoven ed avrà l'opportunità, come presentato in anteprima su RAIUNO, di essere interprete della Sinfonia n°9 di Beethoven, a Melbourne ( Australia ) alla grande sala da concerto Hamer Hall con circa 2500 posti, accompagnata dalla nota Melbourne Symphony Orchestra ( MSO ) e Coro della MSO.

La direzione è affidata al M° Xian Zhang, che non necessita di presentazioni, passando da vincitrice di premi prestigiosi e direttore dalla La Verdi di Milano e della New York Philharmonic agli incarichi attuali alla BBC National Orchestra & Chorus of Wales ed alla New Jersey Symphony Orchestra.

La direzione del coro è affidata al M° Michael Fulcher e saranno presenti altri grandi interpreti di respiro internazionale come il noto violinista Ning Feng, il mezzosoprano Jacqueline Dark, il tenore Rosario la Spina, il basso Nathan Berg.

Il progetto presentato da "East meets West" unisce grandi culture con la musica di altissimo livello e porta in sè significati universalmente riconosciuti.

Un cenno storico ed alcune curiosità per una completare l'esperienza di ascolto della Sinfonia n. 9 in Re minore per soli, coro e orchestra op. 125 detta "Sinfonia Corale" di Ludwig Van Beethoven.

Questo capolavoro nasce da una ode scritta dal poeta Friedrich Schiller nel 1785 intitolata “An die Freude” letteralmente “Alla Gioia” pubblicata successivamente come Inno o Ode alla Gioia.

La trasformazione effettuata da Ludwig van Beethoven, inserendo una propria introduzione, ha creato una rarità nella sua nona sinfonia, una sinfonia corale, che nel quarto movimento utilizza l'ode in modo spettacolare ed unico.

Per qualche approfondimento:

Da un punto di vista di esecuzione vocale, risulta un'opera complessa di cambi ed armonie che si intrecciano tra i solisti, tra i solisti ed il coro e poi si crea un costante colloquio tra orchestra e tutte le componenti. Altra caratteristica particolare sono i grandi cambiamenti di dinamica durante la sua esecuzione. E' un'opera imponente che travolge ed emoziona.

Un curiosità riguarda un film interessante per comprendere meglio il carattere di Beethoven è Copying Beethoven (Io e Beethoven), il quale propone una curiosa ipotesi, anche se inventata e romanzata, di una suggeritrice/direttore Anna Holtz, dove si prospetta lei abbia dato ausilio mimico alla direzione e prestato il suo udito al sommo Maestro nella prima esecuzione nel Teatro di Porta Carinzia nella città di Vienna esattamente il 7 maggio 1824.

In realtà ciò avvenne, ma fu esattamente avendo al fianco di Beethoven sul podio il M° Michael Umlauf, il quale ha in realtà diretto la prima, coudiuvando il Maestro in ogni sua parte.

Nelle parole e nell'opera si esaltano valori spirituali e sentimenti di uguaglianza tra i popoli, basati sulla gioia e sulla fratellanza. Alcuni critici si sono spinti oltre come un richiamo all'Antica Grecia, invocanti la mitica Arcadia che potesse consentire in questa armonia spirituale addirittura l'inizio di una nuova era per l'Umanità.

Qualunque ipotesi o analisi si possa porre riguardo la Nona Sinfonia, in ogni momento del suo ascolto, magari dal vivo, non necessita di molte parole, ma si viene travolti da un fiume di significati scritti o impliciti che fanno veleggiare le emozioni in un'opera davvero unica.





Per tutte le informazioni





