Salmo ha scelto il Ferrara Summer Festival per aprire il suo Summer Tour, il 28 giugno 2023. Il tour dell'artista proseguirà poi con decine di date in giro per l'Italia. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.



Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO - con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d'oro - è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone, e con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance.



Dopo il successo del FLOP TOUR, che ha visto Salmo esibirsi nei principali palazzetti, è ora in partenza il SUMMER TOUR 2023, 17 concerti (organizzati e prodotti da Vivo Concerti e Lebonski) previsti da giugno a settembre, che lo vedranno portare sui palchi dei più importanti festival estivi italiani tutta la sua carica live.



In scaletta, oltre ai brani più significativi di Salmo (Maurizio Pisciottu, classe 1984), anche le tracce tratte dall'ultimo disco "FLOP" (oltre 260 milioni di streaming totale e certificato triplo disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da "Playlist" (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da "KUMITE" (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per "FLOP" nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre "KUMITE" ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.



SALMO sarà accompagnato ancora una volta sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Il 15 marzo è uscito "TRE", un trittico hardcore che l'artista ha creato proprio con il collettivo, che è una pura dichiarazione d'amore al punk e alla musica suonata.



Dopo aver infiammato il palco del Nameless Festival il 3 giugno scorso, quest'estate si esibirà anche in veste di dj il 7 agosto al 54 Dreamy Nights di Corfù, in Grecia, il 10 agosto al Barrakud Festival a Pag, in Croazia e il 18 agosto al Summer Daze di Attard, a Malta.



Sarà poi fra i protagonisti della II edizione di Red Bull 64 Bars Live il 7 ottobre a Scampia, Napoli. Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO - con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d'oro - è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone, e con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance.



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/



Info e biglietti

https://www.ferrarasummerfestival.it/biglietti/

+39 0532 473033 – +39 351 5952501



https://www.ferrarasummerfestival.it/

https://www.instagram.com/ferrarasummerfestival/

https://www.facebook.com/ferrarasummerfestival



Ferrara Summer Festival, cos'è



Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.



Tutte le date del Ferrara Summer Festival



17.06 – PEGGY GOU

18.06 – MAX ANGIONI

20.06 – UMBERTO TOZZI

22.06 – DRUSILLA FOER

23.06 – MODÀ

24.06 – THE LUMINEERS



28.06 – SALMO



29.06 – NU GENEA & COMA COSE + GINEVRA

30.06 – BIAGIO ANTONACCI

01.07 – TEENAGE DREAM

02.07 - COMFORT FESTIVAL

05.07 – EROS RAMAZZOTTI

06.07 – EUROPE

07.07 – FLUO RUN FERRARA

08.07 – PAUL KALKBRENNER

09.07 – LAZZA

11.07 – GIORGIA

12.07 – STEVE HACKETT

13.07 – I SOLITI IDIOTI

14.07 – BLACK EYED PEAS + PAOLA & CHIARA

15.07 – GUÈ + GEOLIER + ERNIA + SHABLO

16.07 – FIORELLA MANNOIA / DANILO REA

18.07 – GIACOBAZZI & FRIENDS

19.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

20.07 – GIANNI MORANDI

21.07 – MADAME



///

Salmo (Maurizio Pisciottu, classe 1984) è un pioniere della musica rap italiana. Nel 2011 produce il suo primo disco da solista, "The Island Chainshaw Massacre" (disco di platino) e l'anno successivo pubblica "Death USB", da subito primo in classifica su iTunes. Nel 2013 esce "Midnite" (doppio disco di platino) che raggiunge il primo posto tra gli album più venduti in Italia. Nel 2014 SALMO annuncia l'uscita dall'etichetta Tanta Roba per iniziare il suo nuovo progetto discografico in Machete Empire, e fonda la "Lebonski Agency", società di booking e management. Nel dicembre 2015 esce "1984" (doppio platino), che anticipa l'album "Hellvisback" (febbraio 2016), certificato triplo disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica di iTunes e della FIMI restandoci inchiodato per due settimane. Tra marzo e aprile 2017 ha calcato i palchi dei più prestigiosi Festival europei (Madrid, Barcellona, Parigi, Dublino, Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Salonicco) e scaldato il pubblico con oltre 50 date in Italia. Dopo aver registrato tre epici sold out nei palazzetti di Milano, Roma e Vigevano nel dicembre 2018, a marzo 2019 torna sul palco dei principali palazzetti italiani con il "PLAYLIST TOUR 2019" che registra il sold out in ogni tappa e il 12 luglio 2019 partecipa a Rock in Roma per un live esclusivo, che anticipa il tour estivo. In totale, il "PLAYLIST TOUR 2019" registra oltre 220 mila presenze. Venerdì 21 settembre 2018 esce "90MIN", il nuovo singolo certificato quadruplo disco di platino, che anticipa il nuovo album "PLAYLIST" (9 novembre 2018). Dopo aver infranto tutti i record su Spotify e aver dominato le classifiche FIMI-GfK, SALMO è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato su "Pornhub" dove, con un'operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album. "PLAYLIST", che vanta sette dischi di platino, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell'uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell'album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica. Nell'estate del 2019, l'artista è stato protagonista del progetto Open Sea Republic in collaborazione con Red Bull: dal 21 al 23 giugno un traghetto di GNV è diventato lo scenario per 36h di uno speciale festival diretto da SALMO, arricchito da dj set, concerti, showcase e attività dedicate al cinema e ai videogiochi. Fuori dal 5 luglio 2019 "MACHETE MIXTAPE 4" (Machete Empire Records/Sony Music Italy), il primo album, certificato quadruplo disco di platino, firmato a nome MACHETE che, a 10 anni dalla sua fondazione, consacra la crew più longeva d'Italia, attualmente composta dal "frontman" SALMO, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. "MACHETE MIXTAPE 4" vanta la direzione artistica di SALMO, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di SALMO, Slait e Hell Raton. Il 6 dicembre 2019 pubblica 'PLAYLIST LIVE', la versione live del suo ultimo album in studio che contiene gli inediti 'SALMO 23' e 'CHARLES MANSON (BUON NATALE 2)', disco di platino, realizzato con Lazza, Dani Faiv e Nitro. Inserendosi nella scena rap, SALMO è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia: con 3 miliardi di streaming totali (audio + video), 68 dischi di platino e 43 dischi d'oro, il 1 ottobre 2021 pubblica il nuovo album "FLOP" (triplo disco di platino) e il videoclip del brano "ALDO RITMO" (certificato disco d'oro) viene nominato ai Berlin Music Video Awards 2022 per la categoria Best Animation Video. Il 27 maggio esce l'album "Blocco 181 - ORIGINAL SOUNDTRACK" (disco d'oro) di cui ha curato la direzione artistica. Il disco è basato sulla nuova serie tv Sky Original "Blocco 181", uscita il 20 maggio, di cui SALMO è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Dal 3 ottobre è disponibile su Amazon Music Italia "Salmo Unplugged (Amazon Original)", uno speciale editoriale di 10 brani unplugged e 10 eccezionali video musicali registrati in Sardegna. Il 6 luglio Salmo è il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, davanti a 50mila persone; una data evento che ha anticipato il FLOP TOUR, 15 date nei principali palazzetti italiani, durante i mesi di dicembre 2022 e marzo 2023, per poi proseguire in estate con il Salmo Summer Tour. Il 15 marzo 2023 esce "TRE" l'EP di tre brani composto dall'artista con "Le Carie", la band che lo accompagna live. Sarà poi fra i protagonisti della II edizione di Red Bull 64 Bars Live il 7 ottobre a Scampia, Napoli.