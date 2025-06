La cantante internazionale Lara Fabian ha dato il via dai primi di giugno al tour europeo dal titolo “Voices”, che la porterà ad esibirsi in diversi palchi di città e capitali europee, tra cui Londra, Atene, Düsseldorf, Belgrado, Varsavia, Vienna, Riga, Istanbul, Bratislava e Praga, già tutte date sold out, accompagnata da nove vocalist, dal maestro e vocal coach Fabio Lazzara e da una band dal vivo, che eseguiranno i suoi brani più famosi in nuovi arrangiamenti e le canzoni del suo ultimo album.

Tra i vocalist scelti è presente Ramona Parisse, milazzese d’origine eoliana, classe 1998, che con molta soddisfazione si appresta ad una nuova avventura nel campo musicale, dopo che la stessa ha partecipato a numerosi concorsi e spettacoli musicali in giro per tutta l’Italia, primo fra tutti il successo al G.E.F. (Festival Mondiale di Creatività nella Scuola) di Sanremo Junior svoltosi sul prestigioso palco del Teatro Ariston, e non da meno l’esibizione in Campidoglio a Roma, dove è stata premiata durante il Premio Internazionale “Cartagine”, come giovane talento e promessa del canto, per finire con l’ultima partecipazione a “The Voice Of The Sea”, dove migliaia di spettatori, anche grazie al televoto hanno decretato per lei il successo. Ramona Parisse, che studia canto fin dall’età di 7 anni, è seguita dai Maestri Fabio e Ivan Lazzara, noti vocal coach di famosi cantanti di fama nazionale e internazionale.

Lei stessa afferma di essere entusiasta per questa nuova avventura canora ed essere onorata di esibirsi coi suoi colleghi, il suo Maestro Fabio assieme ad un’artista di fama internazionale, come Lara Fabian, fuori dal proprio paese per vivere un’esperienza unica ed indimenticabile.

Foti Rodrigo