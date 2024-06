Coppa America: Lautaro trascina l’Argentina contro il Cile

Ancora Lautaro: il Toro non si ferma più in questa Copa America, secondo gol in due partite per il capitano nerazzurro. L’Argentina supera 1-0 il Cile nella seconda giornata dei gironi della Coppa America di calcio, nel match giocato a East Rutherford nello stato americano del New Jersey. La rete di Lautaro Martinez all’88’ regala la qualificazione aritmetica ai quarti con una giornata d’anticipo alla nazionale del capitano Lionel Messi, dopo la vittoria per 2-0 sul Canada nella prima partita del torneo. Nell’altra partita giocata nella notte il Canada ha battuto 1-0 il Perù nella seconda giornata dei gironi della Copa America, nella partita giocata a Kansas City nello stato americano del Missouri. Per i nordamericani in gol Jonathan David al 74′, su assist di Jacob Shaffelburg.





Euro 2024, Ucraina-Belgio 0-0: Diavoli Rossi agli ottavi, ucraini out

Nell'ultima giornata del gruppo E di Euro 2024, Belgio e Ucraina pareggiano 0-0, un risultato che consente ai Diavoli Rossi di qualificarsi agli ottavi come secondi e che elimina la squadra di Rebrov, ultima nel girone con 4 punti per differenza reti. Poche le emozioni alla MHPArena di Stoccarda, concentrate soprattutto nel finale: Trubin dice no a Carrasco, mentre Malinovskyi per poco non sorprende Casteels direttamente su calcio d'angolo. La Romania vince il girone, Slovacchia terza (tutte a 4 punti). Per Lukaku e compagni c'è ora la Francia.



Euro2024, Slovacchia-Romania 1-1: pareggio dal sapore di ottavi di finale

Un pareggio che fa contenti tutti nella terza giornata del gruppo E, Slovacchia-Romania termina 1-1. La squadra di Calzona parte forte e apre le marcature al 24’ con l’incornata di Duda su cross di Kucka, a cui risponde al 37’ Razvan Marin su rigore. Iordanescu chiude il girone al primo posto, nella parte di tabellone di Austria, Italia e Inghilterra. Ancora da definire invece la posizione degli slovacchi, terzi alle spalle del Belgio.





Fiorentina: Kean può essere il primo colpo per Palladino

Potrebbe essere la Fiorentina la prossima squadra di Moise Kean. L’attaccante della Juventus è una prima scelta di Palladino, che lo voleva a gennaio al Monza, e Pradé, direttore sportivo viola, che ha trovato l’accordo con il suo entourage. La punta passata da Verona, Everton e Paris Saint-Germain ha un contratto con la Juve fino al 2025, con ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, ma per lui non c’è futuro a Torino. Non rientra nei piani di Thiago Motta ed è considerato da Giuntoli uno di quei giocatori cedibili per fare cassa.

LA RICHIESTA DELLA JUVENTUS – La Juventus per il cartellino di Kean chiede 15 milioni di euro. Nel marzo 2023 i bianconeri hanno riscattato l’attaccante di Vercelli, classe 2000, pagando all’Everton 28 milioni di euro. Nell’estate del 2021 Kean tornò a Torino in prestito biennale per una cifra di 7 milioni di euro, 3 per la stagione 2021/22 e 4 per la 2022/23. Quindi, di fatto, è costato 35 milioni di euro, più 3 di bonus.

L’OFFERTA VIOLA – Per Kean la Fiorentina non vuole spingersi oltre ai 10 milioni di euro. Kean non è l’unico nome sulla lista: i viola per l’attacco pensano a Retegui del Genoa, Sorloth del Villarreal, Lucca dell’Udinese e Vitor Roque del Barcellona. In partenza c’è Nzola, più Ikoné, che ha offerte dal Qatar e piace all’Ajax.

ANNUS HORRIBILIS – Kean l’anno scorso ha giocato 20 partite, 19 in campionato e 1 in Coppa Italia, per un totale di 654′, senza trovare gol. A gennaio è stato vicino all’Atletico Madrid, che ha rinunciato al prestito a causa dei tempi di recupero lunghi per l’infortunio alla tibia patito a dicembre. Kean alla Juve ha segnato 22 gol in 123 partite.



Ufficiale: Di Francesco nuovo allenatore del Venezia, contratto biennale

Il Venezia Fc comunica di aver affidato a Eusebio Di Francesco l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Di Francesco ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2025/26. Nato a Pescara, Di Francesco ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato 13 presenze ed un gol con la Nazionale maggiore italiana, vincendo lo scudetto con la Roma e totalizzando 252 presenze in Serie A e 96 presenze in Serie B.

Cinquantacinque anni ancora da compiere, Di Francesco vanta, nel suo percorso da allenatore, le promozioni in Serie B con il Pescara ed in Serie A con il Sassuolo, oltre ad una storica qualificazione in Europa League con il Sassuolo nella stagione 2015/16 ed un terzo posto con la Roma nella stagione 2017/18, raggiungendo inoltre la semifinale di Champions League a 34 anni di distanza dall’ultima volta.



De Laurentiis attacca Al Khelaifi: “Ha contattato Kvara senza autorizzazione”

Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione di Conte, ha preso la parola per rispondere ad una domanda riguardante i due casi del momento, ovvero quelli legati a Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo:

Come state gestendo i casi spinosi di questi giorni?

“E’ chiaro che ci si riferisce a due soggetti, ovvero Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Di Lorenzo è un giocatore ed un uomo straordinario, di grande livello. Posso capire che si sia sfastidiato, come tutti noi, nelle ultime partite. Si è sentito un momento abbandonato, ma questo non è possibile, non si può abbandonare una persona del suo livello. I giocatori però sono giovani: a volte sono carichi e a volte si possono scaricare. Ora speriamo che con questo Europeo ed il fortunoso pareggio dell’altra sera si sia ristabilita serenità

Con Kvara non ci sono problemi, abbiamo un contratto. Io mi siederò con Manna, Chiavelli, il ragazzo ed il suo agente. Gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale. Non cedo problemi per lui. Poi si può dire quello che si vuole, c’è chi fa contatti e offerte ai giocatori senza autorizzazione dei club di appartenenza. Poi si può richiamare all’ordine, anche perché in quel club c’è pure il presidente dell’ECA… (riferimento chiaro e diretto ad Al Khelaifi del PSG, che nei giorni scorsi avrebbe proposto un ingaggio faraonico al georgiano). Ma oramai nei miei 75 anni non mi meraviglio più di chi è corretto o scorretto. Io cerco sempre di essere corretto, così come mi hanno sempre insegnato”.



Il Napoli insiste: vuole Leoni, il golden boy della Sampdoria

Dopo una prima stagione in Serie B estremamente positiva Giovanni Leoni ha convinto tutti in casa Sampdoria, tanto che il club blucerchiato ha riscattato immediatamente il suo cartellino dal Padova come prima operazione in vista della nuova stagione.

Il 17enne romano, però, non piace ovviamente solo al club ligure. Anche la Serie A, infatti, lo sta seguendo con vivo interesse e in particolare il Napoli.

Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club partenopeo, affidato ad Antonio Conte, avrebbe infatti l’intenzione di acquisire la proprietà del cartellino del classe 2006 senza però portarlo immediatamente a Castel Volturno.