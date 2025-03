I rapporti umani a volte sono davvero molto complicati e intricati e, proprio a causa della loro complessità, facciamo fatica a comprenderli. Un esempio perfetto di rapporto umano complicato, tra l’altro anche molto frequente, ce lo racconta El Dipita nel suo brano Opportunista, che fa parte dell’omonimo album El Dipita composto da 8 pezzi.

Opportunista parla del rapporto con una persona opprimente, fastidiosa, che non sopporti più, ma alla quale vuoi comunque bene e che non riesci a tagliare fuori dalla tua vita. Può essere un partner, un amico o un parente. Come affronta questa situazione El Dipita? Lui prova a sviare l’attenzione altrove, cercando di immergersi in scenari tranquilli e sereni, ma senza grande successo perché poi l’opportunista prima o poi ritorna sempre.

Eppure ci sono momenti di riflessione se si legge tra le pieghe del testo: non siamo in fondo tutti un po’ opportunisti? L’opportunismo non è una caratteristica tipicamente umana e del resto anche del mondo animale? Opportunismo non deve essere interpretato in modo negativo, ma può essere inteso come il desiderio di andare laddove è più facile trovare un’opportunità.

Il problema è che alcune persone lo fanno inconsciamente, forse per istinto o per sopravvivenza, mentre altre lo fanno in maniera pensata e calcolata, quindi con l’obiettivo preciso di sfruttare una situazione a proprio vantaggio.

Ed ecco che arriva la seconda riflessione proposta da El Dipita: le persone raramente si impegnano per qualcosa che percepiscono come ostico, tendendo piuttosto a scegliere una strada già illuminata e ben asfaltata anziché una via oscura e impervia. Eppure, non tutti optano per il percorso più semplice, e chi si avventura nella strada più difficile è generalmente guidato dall’amore, sentimento opposto all’opportunismo.

"Opportunista" è un brano cantautorale caratterizzato da un sound elettrico ricco e variegato, accompagnato da suggestive parti di chitarra acustica. Tuttavia, questo non è l'unico pezzo rilevante dell'album. "El Dipita", infatti, è un lavoro pieno di sfumature e stimoli sonori.

Il progetto discografico El Dipita esplora diverse sfumature sonore, come dimostra Non voglio mica la luna, caratterizzato da una decisa linea di basso pop e un mood malinconico, mantenendo però la tipica sfacciataggine e ironia che contraddistinguono l’artista in ogni suo brano.

L’album complessivamente racconta una continua e speranzosa ricerca di serenità e leggerezza, mantenendo sempre quello spirito scanzonato e uno stile diretto che rende i brani di El Dipita unici e molto particolari.

BIOGRAFIA

El Dipita, nome d’arte di Giuseppe Di Pisa, cantautore e compositore di Pisticci (Matera), è una delle voci più interessanti della musica italiana pop rock. Ama definirsi un "cantautore moderno" e la sua musica, ispirata a grandi autori del passato, nella quale si possono percepire influenze di leggende nazionali e internazionali del calibro di Battiato, è un mix di pop, rock ed elettronica.

