Calendario #iosuonodacasa: gli eventi in streaming in programma in questi giorni per affrontare l’emergenza Coronavirus. Qualcosa si è mosso. Dopo il lancio dell’iniziativa #iosuonodacasa da parte di Rockol, un progetto cui hanno aderito molto presto le principali testate italiane, è arrivato il via libera da parte di Friends & Partners, una delle principali società di organizzazione eventi in Italia, oltre che di altre realtà di primo piano.

Non solo musica da casa dunque ma anche un lavoro di sensibilizzazione alla solidarieta' per #iodonodacasa infatti al numero 45527 si possono donare due euro con un sms, 5 o 10 euro da telefono fisso, e a invitare a farlo per contribuire ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.



I live finora organizzati da Friends & Partners e altre società non sono per forza concerti acustici da casa, ma anche altri eventi che permettano ai fan di non perdere il contatto con i propri beniamini in questi giorni di ‘clausura forzata’. Ecco gli appuntamenti organizzati finora:

Vincenzo Cantiello, mercoledì 1° aprile ore 16 Osvaldo Di Dio, mercoledì 1° aprile ore 16.30 Jo Squillo, mercoledì 1° aprile ore 17 Leo Meconi, mercoledì 1° aprile ore 18 Piero Pelù, mercoledì 1° aprile ore 18 Akcel Guitarist, mercoledì 1° aprile ore 19 Dardust, Bianco, Dente, Margherita Vicario, Levante, mercoledì 1° aprile ore 19 Modà, mercoledì 1° aprile ore 22 DJ Claudio Ciccone Bros, mercoledì 1° aprile ore 22 Remo Anzovino, mercoledì 1° aprile ore 22

Musica contro il Coronavirus

2 aprile, ore 15: Naomi Berill www.facebook.com/nberrill/ , https://www.instagram.com/naomiberrillcello/

2 aprile, ore 15, 30: Erica https://m.facebook.com/musicerica/, https://www.instagram.com/ericaofficialmusic/

2 aprile, ore 16,30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

2 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

2 aprile, ore 18: L'Aura https://www.instagram.com/elleapostrofoaura/

2 aprile, ore 18,30: Francesco Renga http://www.instagram.com/francescorenga

2 aprile, ore 18,30: Carme https://www.instagram.com/carme.music/

2 aprile, ore 18,30: Diana Tejera https://www.instagram.com/dianatejeraofficial/

2 aprile, ore 20.30: Camilla Fascina https://www.instagram.com/camillafascina/?hl=it

2 aprile, ore 21: Virginio (ARTISTI PROFONDI con Marco Masini, Arisa, Noemi, Chiara Galiazzo, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Pierdavide Carone, Federica Camba) https://www.facebook.com/virginiomusic/ https://www.instagram.com/virginionero/ http://www.twitter.com/virginionero

2 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

3 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

3 aprile, ore 18: Marcobalto https://www.instagram.com/mar_cobalto/, https://www.facebook.com/soymarcobalto/

3 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

4 aprile, ore 15,30: Erica https://m.facebook.com/musicerica/, https://www.instagram.com/ericaofficialmusic/

4 aprile, ore 17,00: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

4 aprile, ore 18: Piero Pelù http://www.instagram.com/pieropelufficiale

4 aprile, ore 18,30: Francesco Renga http://www.instagram.com/francescorenga

4 aprile, ore 21: Enzo Costa https://www.facebook.com/zuccherosugarban

4 aprile, ore 22: Remo Anzovino http://facebook.com/remoanzovino

4 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

5 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

5 aprile, ore 20: Modà http://www.instagram.com/modaufficiale, https://www.facebook.com/rockmoda/

5 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

6 aprile, ore 15,30: Erica https://m.facebook.com/musicerica/, https://www.instagram.com/ericaofficialmusic/

6 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

6 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

7 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

7 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

8 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

8 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

9 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

9 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

10 aprile, ore 17: Jo Squillo "Jo in the House" https://www.instagram.com/jo_squillo

10 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebro