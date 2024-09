Agli Oscar 1995 la vittoria di Martin Landau nella categoria Miglior attore non protagonista per la sua performance nel film di Tim Burton, Ed Wood era ampiamente prevista dopo aver dominato l'Awards Season di quell'anno.

L'unico che poteva rovesciare questo atteso verdetto era Samuel L. Jackson che per Pulp Fiction non solo aveva vinto il BAFTA e conquistato la candidatura a tutti i premi chiave

In questo scenario la vera sorpresa fu l’esclusione di John Turturro per Quiz Show che poteva fare affidamento sulla candidatura sia ai Golden Globe che ai SAG.

Scopriamo come andò la Stagione dei Premi 1994/1995 per la categoria Miglior Attore non protagonista.