Nel 2023, il successo straordinario di "The City of Lights" ha acceso una vivace attesa per il prossimo capitolo della luminosa avventura di Euroluce. Con ben 306 espositori, il 45% dei quali provenienti dall'estero, la Biennale si preannuncia come la piattaforma internazionale di riferimento per il design dell'illuminazione. In un mondo in continuo cambiamento, Euroluce svela un contenuto espositivo di altissima qualità, riflettendo i progressi del settore, sempre più guidati dalla tecnologia, dalla sostenibilità e dall'innovazione.

Quest'anno, il tema fondamentale è la luce in quanto materia da modellare, capace di trasformarsi e adattarsi, creando atmosfere personalizzate in ogni ambiente. Grazie alla modularità dei corpi luminosi componibili, gli utenti possono ora diventare i veri architetti delle loro esperienze visive. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di illuminazione consente di creare ambienti su misura, dove ogni angolo può essere plasmato attraverso comandi tattili, sensori o telecomandi.

Le forme di lampade e sistemi di illuminazione si fanno sempre più scultoree, evocando immagini della natura e dei suoi elementi: fotografie botaniche, flussi d’acqua e fenomeni celesti danzano in un perfetto equilibrio tra arte e funzionalità. I materiali utilizzati sono nobili e riciclati — vetro soffiato, metalli lavorati a mano e termoplastiche rigenerate — che raccontano una storia di artigianalità e innovazione, creando oggetti non solo funzionali ma anche poetici.

La portabilità è un altro aspetto cruciale di questa edizione. Le batterie ricaricabili liberano l'illuminazione dai vincoli dei cavi, offrendo una versatilità impensabile fino a poco tempo fa. Gli spazi interni ed esterni possono ora essere abbelliti con soluzioni luminose che rispondono alle esigenze di chi li vive, vestendo ogni ambiente con carattere e personalità. La luce diventa così un elemento di narrazione, capace di trasmettere emozioni e sensazioni profonde.

Nell’anno di Euroluce, il Salone del Mobile.Milano avrà l’onore di inaugurare due eventi di eccezione. Il primo vedrà protagonista Robert Wilson, con "Mother", una performance al Museo della Pietà Rondanini – Castello Sforzesco, dal 6 aprile. Qui, il maestro americano dialogherà con l'ultimo capolavoro incompiuto di Michelangelo, creando un ponte ideale tra luce e arte grazie a musiche di Arvo Pärt. Questo evento segna un momento cruciale, un’apertura verso una Milano Art Week intrisa di cultura e bellezza.

Subito dopo, dal 7 aprile, sarà il turno di Es Devlin con "Library of Light", un omaggio alla conoscenza e un percorso di esplorazione fra scienza, filosofia e spiritualità. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e Feltrinelli, riporta la luce al centro della narrazione, offrendole un significato profondo e universale.

Non solo esposizioni, ma anche approfondimenti e formazione: il 10 e 11 aprile 2025 segnerà la prima edizione di "The Euroluce International Lighting Forum". Direttore culturale Annalisa Rosso, questo forum offrirà masterclass, tavole rotonde e workshop, coinvolgendo oltre 20 relatori internazionali, tra lighting designer, architetti, artisti e scienziati. Sotto lo slogan "Light for Life. Light for Spaces", il forum intende stimolare una nuova comprensione del futuro del lighting attraverso una visione multidisciplinare.

L’Arena The Forest of Space, progettata dall’architetto giapponese Sou Fujimoto, ospiterà questa iniziativa straordinaria. Con la sua circonferenza di 2 km, questa struttura in legno rappresenta un modo innovativo di concepire gli spazi, fondendo natura e architettura in un dialogo armonioso.

Siamo all’alba di una nuova era per il design dell’illuminazione. Euroluce 2025 promette di essere non solo un punto di incontro tra innovazione e tradizione, ma anche un palcoscenico per le emozioni. La luce, con il suo potere di trasformazione, diventa il filo conduttore di storie personali e collettive. Ciò che attende i visitatori è ben più di un semplice evento: è un viaggio attraverso esperienze sensoriali, una celebrazione della creatività e della bellezza, dove ogni partecipante avrà il potere di scrivere il proprio capitolo nel grande libro della luce.

Con la luce che guida il cammino, Euroluce si prepara a illuminare il futuro, promettendo di far brillare le idee e le aspirazioni di tutti coloro che si lasceranno avvolgere dalla sua magia. Un invito a esplorare, a scoprire, a sognare—perché, in fondo, la vera essenza della luce è quella di connetterci, di unirci oltre ogni frontiera, di abbracciare il diverso e di celebrare il comune. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro, accompagnati dal brillante scintillio di Euroluce.

*_©Angelo Antonio Messina