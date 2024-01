L'Australia ha recentemente introdotto una legislazione che vieta il saluto nazista e l'esposizione o la vendita di simboli associati a gruppi terroristici. Questa mossa è una risposta del governo australiano all'aumento degli incidenti di odio e antisemitismo degli ultimi mesi.

Le nuove leggi, entrate in vigore lunedì, proibiscono l'esecuzione pubblica del saluto nazista e l'esposizione e la vendita di simboli nazisti in tutta l'Australia.

La riforma segue una serie di controversie scoppiate a marzo dello scorso anno, quando il saluto nazista è stato utilizzato durante un raduno anti-trans sui gradini del Parlamento a Melbourne. In risposta, il leader dell'opposizione, Peter Dutton, ha proposto di vietare tutte le forme di glorificazione nazista, compresi saluti e simboli.

Il divieto include bandiere, braccialetti, T-shirt, insegne e l'uso di questi simboli sui siti web che promuovono l'ideologia nazista. La legislazione proibirà anche l'esposizione e il commercio di cimeli nazisti, rendendo illegale cercare di trarre profitto da tali materiali nei negozi o online.

Tuttavia, il divieto non si applica all'uso religioso della svastica, che ha un significato spirituale nell'induismo, nel buddismo e nel giainismo. Ulteriori esenzioni saranno applicate per scopi accademici, educativi, artistici, letterari, giornalistici o scientifici.

Queste nuove leggi rappresentano un passo importante nella lotta contro l'odio razziale . Come ha dichiarato l'attorney general Mark Dreyfus: "Non c'è posto in Australia per i simboli che glorificano gli orrori dell'Olocausto".