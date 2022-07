#Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere le notti dei weekend dell'estate '22. Nel fine settimana che inizia venerdì luglio 1 i party sono addirittura tre, e tutti da vivere.

Venerdì 1 luglio al #Costez di Telgate (BG). E' pop party per eccellenza, Vida Loca. E' una serata che anima già da tempo tutto il Mediterraneo: dj d'eccellenza, un corpo di ballo di qualità assoluta e un mix di emozioni tutto da vivere a ritmo di pop, hit e sound latino, quello che fa ballare il mondo in questo periodo. Mentre si balla sul dancefloor, sui palchi del #Costez prendono vita show d'eccellenza. Vida Loca, riassumendo è un musical tutto da ballare. La festa, oltre che in tutta Italia, quando fa freddo, prende vita ogni venerdì al Matis di Bologna, mentre il sabato gli artisti VL si spostano al Peter Pan di Riccione (RN). D'estate il continuo tour Vida Loca è ancora più scatenato.

Sabato 2 luglio '22 al #Costez di Telgate (BG) invece in console arrivano gli scatenati Da Brozz (nella foto). Si presentano così, con questa fase: "Nati per farvi ballare". i Da Brozz sono un progetto italiano dance formato dai due fratelli Emanuele e Christian Cattaneo. Sono sulla breccia dal 2010 dall'uscita del loro remix di "Inna – Hot". Da allora hanno collaborato con artisti come Lil Jon & LMFAO, Dj Antoine, Alexandra Stan, Serebro, Sophie Ellis-Bextor, Laurent Wolf, Bimbo Jones, Gabry Ponte, VINAI e molti altri…

E che succede domenica 3 luglio? Al #Costez di Telgate (BG) la festa in Green Room è Mask Off. Ritmo e divertimento con Dj Loko Boi e alla voce Big Tizz.







L'estate 2022 al #Costez di Telgate (BG), la grande show disco gestita da Paolo e Francesco Battaglia è iniziata il 13 e 14 maggio, con un mese e una settimana di anticipo circa rispetto al calendario.

Il mood della nuova stagione di #Costez è semplice come una delle canzoni simbolo dei Daft Punk: "Harder, better, faster, stronger". Ovvero più forte, meglio, più veloce, ancora più forte. Le sale in cui ballare per tutta l'estate '22 con gli amici sono addirittura tre: Gold Room, Green Room e Red Room, così ognuno scegliere il proprio sound di riferimento.

Tanti party tutti diversi... e intanto una certezza c'é: per tutta l'estate 2022 al #Costez di Telgate (BG) per tutta l'estate 2022 si balla. E lo si fa in locale curato in ogni dettaglio, con tanti protagonisti della scena nazionale.







Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione